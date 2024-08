KEMPTEN. Im Bereich des Augartenwegs in Kempten kam es Abend des 11.08.2024 zu einem Großeinsatz der Polizei. Nachdem ein 33-jähriger Mann Nachbarn mit einem Dolch bedrohte, verlegten mehrere Streifen an die Einsatzörtlichkeit. Kurz nach Eintreffen zeigte sich der 33-Jährige mit einer Schusswaffe am Fenster seiner Wohnung, woraufhin durch einen Beamten ein Warnschuss abgegeben wurde. Der Bereich wurde mit starken Polizeikräften abgesichert und die zulaufenden Straßen gesperrt, sodass zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die Öffentlichkeit bestand. Der Mann konnte durch Spezialkräfte unverletzt und widerstandslos in dessen Wohnung gesichert werden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten der Dolch, eine Schreckschusswaffe und eine Softairwaffe sichergestellt werden. Auf Grund des psychischen Ausnahmezustands wurde der 33-Jährige im Bezirkskrankenhaus untergebracht. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung ermittelt. Der Einsatz hatte keine Bezüge zur parallel laufenden Allgäuer Festwoche oder Auswirkungen darauf.

(PI Kempten)