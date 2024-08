Wohnungseinbruch - Zwei Wohnhäuser in einem Wohngebiet angegangen- Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitag sind bislang Unbekannte in zwei Anwesen in einem Wohngebiet eingestiegen. Die Täter entwendeten Bargeld und entkamen unerkannt. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und hofft bei der Tataufklärung auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in der Einsteinstraße

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch zwischen Donnerstagabend, 19.00 Uhr, und Freitagmorgen, 09.30 Uhr, ereignet. Der oder die Täter sind über eine Balkontür in das Haus in der Einsteinstraße eingestiegen und machten sich auf die Suche nach Beute. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Der genaue Beuteschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kripo Aschaffenburg noch vor Ort übernommen wurden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro.

Einbruch in der Mozartstraße

Ein weiterer Einbruch hat sich dem Sachstand nach, zwischen Donnerstagabend, 20.00 Uhr, und Freitagabend, 18.00 Uhr, in der unmittelbar angrenzenden Mozartstraße ereignet. Der oder die Täter hatten sich über eine Kellertür Zugang zu dem Anwesen verschafft. Der Beuteschaden ist Gegenstand der Ermittlungen, der hinterlassene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt, prüft entsprechende Zusammenhänge und wendet sich auch an die Bevölkerung:

Wer hat in dem fraglichen Zeitraum, im Vorfeld oder auch im Nachgang, Beobachtungen gemacht, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten?

Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Einbruch in Schule schnell geklärt - Aufmerksame Zeugen reagieren richtig - Wenig Beute hoher Sachschaden

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Aufmerksame Zeugen haben am Freitagabend zur schnellen Aufklärung eines Einbruchs in eine Schule beigetragen. Die Polizei traf einen Tatverdächtigen wenig später an. Entwendet hatte dieser offensichtlich nur Süßigkeiten, zum Einstieg jedoch mehrere Fenster beschädigt.

Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, hatten Zeugen die Polizei über einen Einbruch in die Mittelschule informiert. Die Beamten waren umgehend vor Ort, fanden hier offenstehende Fenster vor. Der Verdächtige hatte sich bereits entfernt, konnte aber wenig später im Ortsbereich angetroffen werden. Dem Sachstand nach hatte dieser Süßigkeiten aus dem Schulgebäude entwendet. Mehrere Fenster wiesen Beschädigungen durch Hebelspuren auf, zwei Fenster waren auf diese Weise gewaltsam geöffnet worden. Während der Beuteschaden entsprechend gering ausfiel, liegt der hinterlassene Sachschaden dem Sachstand nach bei mehreren tausend Euro.

Der 19-jährige Tatverdächtige aus dem Landkreis Miltenberg wird sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten müssen.

Zwei Pkw und ein Carport ausgebrannt - Hausfassade beschädigt - Feuerwehr bringt Brand unter Kontrolle - Kripo ermittelt

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Am Samstagmorgen waren zwei Fahrzeuge und ein Carport in Brand geraten. Die anliegende Hausfassade war ebenfalls durch die Flammen beschädigt worden. Die örtliche Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Zur Ursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Am Samstagmorgen, gegen 06.20 Uhr, war es zu dem Brandgeschehen im Eschenweg gekommen. Dem Sachstand nach war ein geparkter Pkw in Brand geraten. Das Feuer griff auf einen weiteren geparkten Pkw, sowie auf den Carport über. Die Fahrzeuge und der Carport brannten aus. Auch die anliegende Fassade eines Wohnhauses wurde durch die Flammen beschädigt. Feuerwehr und Polizei waren rasch vor Ort. Die Einsatzkräfte räumten die anliegenden Gebäude und sperrten den Einsatzraum ab. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde dem Sachstand nach niemand. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich.

Beamte der Kriminalpolizei übernahmen noch vor Ort die Ermittlungen zu dem Brandgeschehen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagmittag, gegen 13.15 Uhr, wurde ein schwarzer VW Touran angefahren, der am Meerhofsee an der Seestraße abgestellt war. An dem Fahrzeug entstand ein Streifschaden. Die Verursacherin entfernte sich, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. In der Zeit von Freitagabend, 17.00 Uhr, bis Samstagmorgen, 09.15 Uhr, wurde ein schwarzer Chevrolet Tahoe flächig beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit im Wiesenweg, am Wendehammer des Campingplatz Parkplatzes abgestellt und weist nun an verschiedenen Stellen Eindellungen auf.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.