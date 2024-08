1812 – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Pfersee – Am vergangenen Mittwoch (07.08.2024) war ein 22-jähriger Autofahrer ohne Führerschein in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs.

Gegen 19.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem verlief ein Drogenschnelltest positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 22-Jährigen.

1813 – Auto beschädigt

Kriegshaber – Im Zeitraum von Mittwoch (07.08.2024), 17.00 Uhr bis Donnerstag (08.08.2024), 16.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Renault in der Delbrückstraße.

Der Renault war im genannten Zeitraum in einer Parkbucht geparkt. Hier verschafften sich die bislang Unbekannten zunächst Zugang zum Auto und beschädigten es dabei. Zudem entwendeten die Unbekannten Bargeld aus dem Auto. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro und ein Beuteschaden im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung und Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1814 – Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Pfersee – Am gestrigen Donnerstag (08.08.2024) kollidierte ein 56-jähriger VW-Fahrer mit einer Laterne in der Leitershofer Straße. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 20.40 Uhr war der 56-Jährige offenbar zunächst auf der B17 unterwegs und verließ diese an der Ausfahrt zur Leitershofer Straße. Hierbei kollidierte er mit der Laterne auf dem Kreisverkehr.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der 56-Jährige alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 56-Jährigen.

1815 - Sachbeschädigung

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (06.08.2024), 19.00 Uhr bis Mittwoch (07.08.2024), 11.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Autoreifen eines Toyota in der Yorckstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1816 - Verkehrsunfall

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (08.08.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 29-jährigen Autofahrer und einem 45-jährigen Autofahrer in der Derchinger Straße. Hierbei wurde der 45-Jährige leicht verletzt.

Gegen 07.00 Uhr war der 29-Jährige in südwestliche Richtung unterwegs. Der 45-Jährige war zu diesem Zeitpunkt auf der Aindlinger Straße in nordöstliche Fahrtrichtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Hierbei geriet der 45-Jährige ins Schleudern und kollidierte anschließend mit einer Fußgängerampel und einem Zaun. Der 45-Jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 29-Jährigen.

1817 – Auseinandersetzung zwischen Auto- und Fahrradfahrer

Universitätsviertel – Am vergangenen Mittwoch (07.08.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Radfahrer den Kia eines 50-Jährigen in der Heini-Dittmar-Straße.

Gegen 16.20 Uhr bog der 50-Jährige von der Bürgermeister-Ulrich-Straße nach links in die Heini-Dittmar-Straße ab. Hierbei hupte er den unbekannten Radfahrer an, der von der Weddigenstraße kam und ein Handy in der Hand hielt. Im Bereich eines Kreisverkehrs fuhr der Radfahrer neben den Kia des 50-Jährigen und trat offenbar gegen den Kotflügel. Anschließend entfernte er sich in Richtung Josef-Priller-Straße. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Der bislang unbekannte Radfahrer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 30-35 Jahre, schlank, sportliche Figur, dunkle mittellange Haare, trug eine kurze schwarze Sporthose und ein schwarzes Oberteil, fuhr vermutlich mit einem Sportfahrrad.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1818 - Einbruch

Hochzoll – Im Zeitraum von Dienstag (06.08.2024), 09.00 Uhr bis Mittwoch (07.08.2024), 15.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Schneeferner Straße ein. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen.