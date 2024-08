STEINBACH A.WALD, LKR. KRONACH. Am Montag, den 1. Juli, gelang es Unbekannten eine Pelletheizung aus einer Garage im Gemeindeteil Buchbach zu stehlen. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstag, 8. August, bemerkten die Eigentümer des derzeit unbewohnten Hauses in der Laurentiusstraße das Fehlen ihrer noch verpackten Pelletheizung im Wert von über 20.000 Euro und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Befragungen in der Nachbarschaft ergaben, dass sich bereits am Nachmittag des 1. Juli, gegen 16.50 Uhr, zwei verdächtige Männer an der Garage des Einfamilienhauses zu schaffen machten. Die beiden sollen mit einem weißen Lkw mit dem Teilkennzeichen „LBS-“ und einem grauen Audi mit dem Teilkennzeichen „RZ-“ am Tatort gewesen sein. Im Anschluss entkamen die tatverdächtigen Diebe samt Beute unerkannt. Eine nähere Beschreibung der Fahrzeuge und der Männer ist nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.