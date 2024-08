Exhibitionist aufgetreten - Zeugin verständigt Polizei - Schnelle Festnahme

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstagmorgen konnte die Polizei einen Mann festnehmen, der zuvor wegen exhibitionistischer Handlungen nahe der Großmutterwiese aufgefallen war.

Der 27-Jährige ist dem Sachstand nach gegen 08:30 Uhr einer Passantin aufgefallen. Sie bemerkte, dass der entblößte Mann sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm und dabei öffentlich sichtbar an einem Gebüsch stand. Eine weitere Zeugin teilte der Polizei Aschaffenburg mit, dass der Mann nur mit einem Krankenhauskittel bekleidet und nun mit einem Pkw davon davongefahren sei.

Eine Streife konnte den 27-Jährigen kurz darauf an seiner Wohnanschrift antreffen und festnehmen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille.

Der Festgenommene hatte sich vor der Tat im Krankenhaus ambulant wegen einer kleineren Verletzung behandeln lassen. Die Klinikkleidung hatte er noch an.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, musste der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Gegen ihn wird nun wegen der exhibitionistischen Handlungen und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Unfall auf A3 - Zwei Beteiligte flüchtig - Zeugen gesucht

BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Donnerstagmittag ist es infolge eines Fahrstreifenwechsels zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Zwei Beteiligte sind ohne anzuhalten weitergefahren. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ermittelt und hofft dabei auch auf mögliche Zeugen.

Gegen 13:00 Uhr war ein 60-Jähriger mit einem VW Multivan auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Marktheidenfeld und Rohrbrunn in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als ein unbekanntes Lkw-Gespann ohne erkennbaren Grund von der äußerst rechten Spur auf den Fahrstreifen des VW wechselte. Der 60-Jährige musste dadurch so stark abbremsen, dass der VW zum Stillstand kam. Einen Zusammenstoß mit dem Lkw konnte der Mann jedoch nicht mehr verhindern.

In der Folge verringerte auch ein nachfahrender BMW seine Geschwindigkeit in dem dichten Verkehr, sodass ein hier nachfahrendes Fahrzeug gegen den BMW fuhr.

Im weiteren Verlauf entfernten sich sowohl das als gelb beschriebene Lkw-Gespann und auch das unbekannte Fahrzeug, das mit dem BMW kollidiert ist, ohne anzuhalten oder die Polizei zu verständigen.

Die Unfallbeteiligten sind glücklicherweise unverletzt geblieben. Die Polizei ermittelt gegen die noch Unbekannten wegen Unfallflucht.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag ist um 8:10 Uhr ein noch unbekannter Kleintransporter auf der B469 nahe der dortigen HEM-Tankstelle auf die Gegenfahrbahn geraten und hat dabei eine graue Mercedes C-Klasse seitlich berührt. Der Transporter ist anschließend in Richtung Aschaffenburg weitergefahren ohne anzuhalten. Der Mercedesfahrer erstattete im Nachgang Anzeige bei der Polizei.

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 08:00 Uhr, wurde der Zaun an einem Firmengelände in der Straße "Am Steiner" von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.