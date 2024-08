HENDUNGEN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Donnerstagmittag ist in einem Waldgebiet ein Baum umgestürzt und hat einen 45-Jährigen erfasst. Dieser erlag kurze Zeit später vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und wird hierbei von einer Sachverständigen unterstützt.

Gegen 12:45 Uhr ist die rund 20 Meter hohe Eiche in einem Waldstück bei Hendungen aus noch unbekannter Ursache umgestürzt. Der Baum fiel hierbei auf den 45-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt mit Holzarbeiten beschäftigt war. Der Mann wurde in der Folge schwer verletzt und erlag noch am Unglücksort seinen schweren Verletzungen.

Zu dem Unfall ermittelt nun die Schweinfurter Kriminalpolizei - wie bei tödlichen Arbeitsunfällen üblich - in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt. Auf deren Anordnung wurde auch eine Sachverständige hinzugezogen, um den Geschehensablauf aufzuklären.