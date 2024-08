PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Der 24-jährige, aus dem BKH Mainkofen entwichene Verurteilte, der gestern im Rahmen eines Ausganges geflüchtet ist, konnte gefasst werden.

Polizeieinsatzkräfte haben den Mann am Donnerstag, 08.08.2024, gegen 23.30 Uhr, nach sachdienlichen Hinweisen aus der Bevölkerung in Plattling in der Nähe eines Lebensmitteldiscounters widerstandslos festnehmen können. Die Polizei fahndete seit den Nachmittagsstunden mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach dem Entwichenen.

Der 24-jährige, aus dem Bezirksklinikum Mainkofen entwichene Verurteilte, der gestern im Rahmen eines Ausganges geflüchtet ist, konnte noch am 08.08.2024, gegen 23.30 Uhr, nach sachdienlichen Hinweisen aus der Bevölkerung in Plattling/Enzkofen in der Nähe eines Lebensmitteldiscounters widerstandslos festgenommen werden.

Besonderer Dank gilt der Bevölkerung in Plattling für ihr umsichtiges Verhalten, das Verständnis für die umfangreichen polizeilichen Maßnahmen und insbesondere die wertvollen Hinweise. Die von der Staatsanwaltschaft Deggendorf auf Anregung der Kriminalpolizei Deggendorf angeordnete und durch das Landgericht Deggendorf bestätigte Öffentlichkeitsfahndung hat aufgrund der intensiven Suche der gesamten niederbayerischen Polizei und die Hilfe aufmerksamer Bürger zu einer schnellen Beendigung der Entweichung geführt.

An dem Einsatz waren rund 100 Einsatzkräfte, darunter ein Polizeihubschrauber, Hundeführer, die auch aus dem benachbarten Polizeipräsidium Oberpfalz angefordert worden sind, sowie eine Drohne der Bayerischen Grenzpolizei im Einsatz.

Veröffentlicht: 09.08.2024, 10.10 Uhr