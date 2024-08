PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Der 24-jährige, aus dem BKH Mainkofen entwichene Straftäter, der heute im Rahmen eines Ausganges geflüchtet ist, konnte gefasst werden.

Polizeieinsatzkräfte haben den Mann am Donnerstag, 08.08.2024, gegen 23.30 Uhr, nach sachdienlichen Hinweisen aus der Bevölkerung in Plattling in der Nähe eines Lebensmitteldiscounters widerstandslos festnehmen können. Die Polizei fahndete seit den Nachmittagsstunden mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach dem Entwichenen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Veröffentlicht: 09.08.2024, 00.05 Uhr