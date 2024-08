MEMMINGEN. Gestern Vormittag kam es in einem Haftraum der Justizvollzugsanstalt Memmingen zu einem Brand. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Donnerstagvormittag, den 08.08.2024, bemerkte eine Mitarbeiterin der Justizvollzugsanstalt Rauch, der aus einem Haftraum nach außen drang. Die alarmierten Justizbeamten konnten das Feuer schnell löschen und den dortigen Insassen aus dem Raum bringen. Der 27-jährige Gefangene wurde durch die Rauchgase verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die starke Rauchentwicklung wurde ein weiterer Insasse in einer anderen Zelle leicht verletzt. Von den eingesetzten Bediensteten verletzten sich über ein Dutzend Personen durch die Rauchgase. Teilweise wurde sie in Krankenhäusern untersucht, zogen sich aber nach aktuellem Ermittlungsstand keine schwerwiegenden Verletzungen zu. Eine Evakuierung der Anstalt war nicht notwendig. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der 27-Jährige das Feuer in der Zelle selbst und vorsätzlich gelegt hat. (KPI Memmingen)

