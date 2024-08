Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Die Marktredwitzer Polizei nahm am Dienstagnachmittag nach einem versuchten Einbruch zwei Tatverdächtige fest. Sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Kripo Hof ermittelt.

Ein aufmerksamer Passant beobachtete am 06.08.2024 gegen 15 Uhr, wie zwei Personen versuchten, in ein Wohnhaus einzubrechen. Umgehend informierte er die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte der Marktredwitzer Polizei zwei Tatverdächtige in der Nähe des Tatorts fest. Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann und eine 19-jährige Frau jeweils mit Wohnsitzen in Tschechien.

Bei der Festnahme fanden die Beamten entsprechendes Einbruchswerkzeug, welches sie sicherstellten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Richter am Mittwochnachmittag Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen. Sie sitzen nun in Justizvollzugsanstalten ein.

Die Hofer Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ermittelt nun, ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Diebstahlstaten im Bereich Marktredwitz verantwortlich sind.