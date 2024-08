BERATZHAUSEN, LKR. REGENSBURG/ RIEDEN, LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Montag, den 5. August 2024, brachen drei Männer in einen Supermarkt in Rieden ein. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Vermutlich kommt das Trio für einen weiteren Einbruch in eine Bäckereifiliale in Beratzhausen, der sich am selben Tag ereignet hat, in Frage. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt.

Kurz vor Mitternacht verschafften sich drei mutmaßliche Täter gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in Rieden. Die alarmierten Streifenbesatzungen konnten die Einbrecher auf frischer Tat im Laden antreffen und die Männer im Alter von 28, 35 und 39 Jahren daraufhin vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Polizeibeamten Einbruchswerkzeug, welches als Beweismittel sichergestellt wurde.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Trio vermutlich zuvor in eine Bäckereifiliale in Beratzhausen eingebrochen war und Bargeld im niedrigen, dreistelligen Eurobereich entwendet hat. Diese Beute konnte bei der Durchsuchung des vermeintlichen Fluchtfahrzeugs sichergestellt werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen. Die drei Tatverdächtigen wurden einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die drei Tatverdächtigen. Das mutmaßliche Einbrecher-Trio erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Bandendiebstahl. Inwieweit die Gruppe für weitere angegangene Bäckereifilialen in den letzten Wochen verantwortlich ist, wird nun im Rahmen der Ermittlungen geklärt.