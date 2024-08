DEGGENDORF. Am Mittwoch (07.08.2024) gegen 18.45 Uhr verständigte eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses im Stadtgebiet Deggendorf die Polizei, da sich ihr Nachbar auffällig verhielt. Bei der Kontrolle fanden die Beamten mehrere Cannabispflanzen. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen.

Eine Anwohnerin verständigte die Polizei aufgrund des auffälligen Verhaltens ihres Nachbarn, der im Garten umherlief und mit einem Messer hantierte. Beim Eintreffen der Beamten stellten diese fest, dass sich der 26-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Verletzt wurde dabei niemand. Bei der Kontrolle des 26-Jährigen fanden die Beamten in der Wohnung und Garten eine größere Anzahl an Cannabispflanzen. Insgesamt stellten die Beamten 55 Pflanzen, Aufzuchtequipment und bereits geerntetes Marihuana sicher. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf hat zusammen mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf die Ermittlungen übernommen, diese dauern an.

Der 26-Jährige wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. Er hat ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts eines Vergehens nach dem Konsumcannabisgesetz zu erwarten.

Veröffentlicht: 08.08.2024, 13.30 Uhr