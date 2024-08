Frontalzusammenstoß zweier Pkw - Beteiligte in Krankenhaus eingeliefert

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag ist es im Ortsgebiet zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem Opel gekommen. Die Insassen haben sich dabei verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Dem Sachstand nach war der 70-jährige Mercedesfahrer gegen 15:45 Uhr auf der Industriestraße in Richtung Eller unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten ist. Dabei ist er mit einem entgegenkommenden Opel, an dessen Steuer eine 25-Jährige saß, frontal kollidiert.

In Folge des Unfalls erlitten beide Beteiligte Verletzungen. Die Opelfahrerin wurde sogar schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Beiden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Mainaschaff war zur Unfallabsicherung mit vor Ort. Die Polizei Aschaffenburg war mit der Unfallaufnahme betraut.

Die Unfallermittler gehen derzeit von einem medizinischen Problem des Mercedesfahrers als Unfallursache aus.

Unfall bei regennasser Fahrbahn - Insassen unverletzt - Autobahn gesperrt

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Pkw ist am Mittwochabend auf der A3 ins Schleudern gekommen und anschließend mit einem Lkw kollidiert. Die Insassen sind glücklicherweise unverletzt geblieben. Die Autobahn war zeitweise gesperrt.

Dem Sachstand nach geht die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach davon aus, dass der 52-jährige Fahrer des Jaguars in einer Linkskurve bei regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. In Folge dessen ist das Auto, gegen 18:50 Uhr, mit der Leitplanke und im Weiteren mit einem auf der rechten Spur fahrenden Sattelzug kollidiert. Letztlich kam der Pkw nach rund 200 Metern zum Stehen.

Die Unfallbeteiligen sind nicht verletzt worden. Sowohl der Jaguar als auch der Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der durch den Unfall verursachte Gesamtschaden liegt schätzungsweise bei über 80.000 Euro.

Die Unfallermittlungen werden von der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach geführt.

Infolge der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die A3 in Richtung Aschaffenburg für die Dauer von 30 Minuten gesperrt. Die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff waren mit zahlreichen Einsatzkräften ebenfalls vor Ort.

Tipps der Polizei Unterfranken

Wer eine solche Gefahrensituation vermeiden möchte, sollte bei Regen besonders vorsichtig fahren

Passen Sie ihre Geschwindigkeit entsprechend an

Vor allem in Bodensenken, Unterführungen, in Spurrillen und Kurven sammelt sich während und nach einem Regenguss besonders viel Wasser.

Halten Sie genügend Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen

Einbruchsversuch an Schwimmbad - Polizei ermittelt - Zeugen gesucht

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch haben Unbekannte versucht, in die zum örtlichen Schwimmbad gehörenden Räumlichkeiten einzudringen. Geschafft haben sie es glücklicherweise nicht. Die Polizei Obernburg ermittelt.

Am Mittwochabend haben Zeugen den Einbruchsversuch in der Mainstraße bemerkt und schließlich die Polizei verständigt. Dem Sachstand nach müssen die Einbrecher von außerhalb des Geländes versucht haben, sich Zugang zu einem Gebäudeteil zu verschaffen. Die Unbekannten sind jedoch bereits an der Außentür gescheitert und geflüchtet.

Den ersten Ermittlungen nach lässt sich der Tatzeitraum auf die Stunden zwischen 11:00 Uhr und 19:30 Uhr eingrenzen.

Die Polizei Obernburg nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag wurde auf dem Parkplatz "Am Glockenturm" ein roter Opel Corsa angefahren. Das Fahrzeug stand zwischen 08:15 Uhr und 15:30 Uhr auf den Parkflächen der dortigen Ladengeschäfte.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.