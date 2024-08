DEGGENDORF. Am Mittwoch (07.08.2024) haben Telefonbetrüger im Raum Deggendorf zugeschlagen. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen.

Am Vormittag erhielt eine Seniorin einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Dabei wurde ihr vorgegaukelt, dass ihre Enkelin einen Unfall verursacht haben soll, bei dem eine Person tödlich verunglückt sei. Um einer Haftstrafe zu entgehen, müsse nun auf Forderung eines vermeintlichen Staatsanwaltes eine fünfstellige Summe als Kaution hinterlegt werden. In der Annahme, ihre Enkelin habe tatsächlich einen schweren Verkehrsunfall verursacht, übergab die Seniorin auf dem Parkplatz des neuen Rathauses in Deggendorf gegen 12.30 Uhr das geforderte Bargeld an einen unbekannten Abholer.

Beschreibung des Abholers:

- Männliche Person, etwa 170 cm groß und ca. 35-40 Jahre alt

- Schlanke Statur, südländische Hautfarbe, dunkle kurze Haare, dunkler Drei-Tage-Bart

- Er trug eine dunkle Hose und ein dunkelblaues Poloshirt sowie einen schwarzen Rucksack und sprach hochdeutsch.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die am Mittwoch (07.08.2024) gegen Mittag in Deggendorf im Bereich der Innenstadt und insbesondere beim neuen Rathaus zwischen 12.00 und 13.00 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Deggendorf unter der 0991/3896-0 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.

Die jüngsten Fälle belegen, dass die Masche nach wie vor hochaktuell ist. Deshalb appelliert das Polizeipräsidium Niederbayern darum - "Seien Sie misstrauisch, bei Fragen am Telefon nach Geld und Wertsachen - legen Sie einfach auf"

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht, durch angeblich dringende Ermittlungen! Legen Sie einfach auf!

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch, sobald sich jemand nach Ihren finanziellen Verhältnissen erkundigt.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer „110“ an. Sollten Sie bei der Polizei zurückrufen, drücken Sie dabei nicht die „Rückruftaste“, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen. Wählen Sie die Nummer SELBST!

Übergeben Sie nie Geld an Unbekannte.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 08.08.2024, 12.03 Uhr