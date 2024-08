GRAINAU, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Donnerstagmorgen, 8. August 2024, soll ein 46-Jähriger von einem Unbekannten vor einer Postfiliale in Grainau bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein. Nach der Übergabe des Geldes flüchtete der bislang unbekannte Täterverdächtige mit einem Fahrrad. Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen übernahm die Ermittlungen in dieser Sache und bittet um Hinweise.

Ein 46-jähriger Mann gab an, am Donnerstagmorgen (8. August 2024), gegen 8.30 Uhr, vor einer Postfiliale in der Waxensteinstraße in Grainau von einer männlichen Person zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden zu sein. Der Unbekannte hätte englisch gesprochen und ein Messer gezeigt, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Nachdem der 46-Jährige einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich übergeben hatte, flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad Richtung Unterer Dorfplatz. Der Geschädigte blieb durch die Tat unverletzt.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. Eine Großfahndung mit verstärkten Kräften nach dem Tatverdächtigen ist derzeit noch im Gange. Die weitere Sachbearbeitung wurde mittlerweile, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen übernommen.

Die Beschreibung des flüchtigen Tatverdächtigen lautet wie folgt:

Männlich, ca. 170-180cm groß, schlank, dunklerer Teint, ca. 40-45 Jahre alt, fettiges, nach hinten gekämmtes schwarzes Haar, auffälliger goldener Schneidezahn, sprach gebrochenes englisch, ungepflegtes Erscheinungsbild.

War bekleidet mit einer, an der Seite geknöpften, Hose (schwarz mit roten Streifen) und einem schwarzen Pullover.

Trug einen Jutebeutel und Cuttermesser bei sich und fuhr auf einem Fahrrad.

Zur Klärung des Sachverhalts bitten die Ermittler der Kriminalpolizei um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08821/917-0 oder bei jeder anderen Dienststelle: