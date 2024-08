GARS AM INN, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Mittwochnachmittag, 7. August 2024, brach an einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Gars am Inn ein Feuer aus. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf einen Euro-Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Mittwochnachmittag (7. August 2024) ging um 13.25 Uhr bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über den Brand eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Gars am Inn ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten nach ihrer Ankunft den Vollbrand eines Balkons des Mehrfamilienhauses fest. Durch das professionelle und zügige Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert und das Feuer rasch abgelöscht werden.

Durch den Brand wurden keinerlei Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch die örtliche Polizeistation Haag in Oberbayern. Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahmen noch am Nachmittag die weiteren Untersuchungen vor Ort. Inzwischen werden die Untersuchungen von den Brandfahndern der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein fortgeführt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen den Ermittlern keinerlei Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung vor.