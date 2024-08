ABTSWIND, LKR. KITZINGEN. Anfang Juli kam es in einer Produktionshalle zu einem Großbrand. In der Folge ermittelte die Kriminalpolizei Würzburg mit Hilfe von Kriminaltechnikern. Die Untersuchungen zur Brandursache sind mittlerweile abgeschlossen.

Brandausbruch am 08. Juli

Wie bereits berichtet, geriet am Montag, den 08.07.2024, eine Produktionshalle eines kräuterverarbeitenden Betriebes in Abtswind in Brand. In den Folgetagen waren Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Dem Sachstand nach brach das Feuer in dem mehrstöckigen Gebäude im Bereich einer Produktionslinie aus und verbreitete sich anschließend über die gesamte Halle. Die dort befindlichen Produktionsanlagen zur Bearbeitung von Kräutern und Gewürzen wurden zum Teil schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Umfangreiche Ermittlungen durchgeführt

In den folgenden Wochen führten Brandermittler der Kripo Würzburg mehrere Begehungen des Brandortes durch. Hierbei wurden sie von Kriminaltechnikern des Bayerischen Landeskriminalamtes unterstützt.

Nach Abschluss der Untersuchungen gehen die Ermittler von einem technischen Defekt aus. Hinweise auf ein strafbares Verhalten einer Person liegen nicht vor.