Tödlicher Verkehrsunfall – Motorradfahrer noch an Unfallstelle verstorben

KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Motorrad im Kreuzungsbereich wurde der Kradfahrer tödlich verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgt durch die Alzenauer Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der Motorradfahrer mit seiner Maschine am Dienstag am Ortsrand von Dettingen unterwegs. Gegen 18:25 Uhr wollte er die Kreuzung der Staatsstraße 2443 / Frankenstraße geradeaus überqueren. Ein entgegenkommender, linksabbiegender 27-jähriger Lkw-Fahrer übersah hierbei offensichtlich den bevorrechtigten 46-Jährigen und erfasste diesen frontal.

Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Ein sofort hinzugerufener Notarzt konnte tragischerweise nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Unfallaufnahme erfolgte vor Ort durch eine Streife der Alzenauer Polizei. Diese wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durch einen Sachverständigen unterstützt. Zudem unterstütze die örtliche Feuerwehr die Beamten.

Die Kreuzung musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstag, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, wurde ein schwarzer VW angefahren und beschädigt. Das Auto stand auf dem EDEKA-Parkplatz in der Würzburger Straße.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag wurde zwischen 15:45 Uhr und 17:00 ein grüner Mini Cooper bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Pkw stand in der Zeit auf dem Parkplatz der Rossmann-Filiale in der Aschaffenburger Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

SULZBACH, LKR. MILTENEBERG. In der Schlesierstraße wurde zwischen Freitag, 16:30 Uhr, und Montag, 17:30 Uhr, ein Tesla an der linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.