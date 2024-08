Leblose Person in der Ostrach aufgefunden

BAD HINDELANG. Ein Zeuge fand am 31.07.2024 eine leblose Person in der Ostrach auf. Ermittlungen ergaben, dass es sich um den seit 31.07.2024 vermissten 49-Jährigen handelt.

Am 31.07.2024 fand ein Zeuge eine leblose Person in der Ostrach. Wie ein DNA-Abgleich nun ergab, handelt es sich bei der geborgenen Leiche um einen 49-jährigen Mann aus dem Oberallgäu, der seit dem 06.07.2024 als vermisst galt.

Die Kripo Kempten geht von einem Unglücksfall aus. (KPI Kempten)

Bezugsmeldung vom 08.07.2024:

Vermisstensuche im Hintersteiner Tal

BAD HINDELANG. Am Sonntagmorgen meldeten Angehörige einen 49-jährigen Mann bei der Polizeiinspektion Sonthofen als vermisst. Dieser war am Samstag mit seinem Fahrrad in das Hintersteiner Tal aufgebrochen. Als er abends und auch am nächsten Sonntagmorgen nicht zurückkehrte, startete die Polizei sofort umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Mann. Die Polizeikräfte fanden das Mountainbike des 49-Jährigen versperrt an einer Bushaltestelle im Tal. Bislang verlief die Suche der Einsatzkräfte jedoch ohne Erfolg, weshalb die Fahndung weiter andauert. Es waren bislang Kräfte der Bergwacht und des Bayerischen Roten Kreuzes, jeweils mit Suchhunden, sowie Polizeistreifen, ein Polizeihubschrauber und Kräfte der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Einsatz beteiligt. Die Ermittlungen zum Vermisstenfall übernimmt die Kriminalpolizei Kempten. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. (KPI Kempten)

