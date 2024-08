Nach Tankbetrug - Zeugen gesucht

ALZENAU, OT MICHELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter tankte am Montagnachmittag seinen Pkw, ohne hierfür bezahlen. Die Kennzeichen an seinem Fahrzeug waren entwendet. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach befuhr der Mann am Montag, gegen 15:50 Uhr, mit seinem grauen Pkw auf das Tankstellengelände in der Kälberauer Straße und entfernte sich kurze Zeit später, ohne zu bezahlen. Am Fahrzeug selbst waren Kennzeichen mit der Kennung "HP" angebracht. Diese sind auf ein anderes Fahrzeug zugelassen und wurden bereits als gestohlen gemeldet.

Der Fahrer des Pkw kann wie folgt beschrieben werden:

180 cm groß

45 Jahre alt

kurze Haare mit Geheimratsecken

stämmige Figur

trug dunkles T-Shirt und Sonnenbrille

Nach Angaben von Zeugen ist das Fahrzeug bereits zuvor mit hoher Geschwindigkeit im Ortsgebiet aufgefallen.

Zeugen, die Angaben zu dem Pkw oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Verkehrskontrollen am Bayerischen Untermain - Mehrere Verstöße festgestellt

BAYERISCHER UNTERMAIN. Im Laufe des Montags konnten die Polizeiinspektionen in den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg bei ihren Kontrollen mehrere Verstöße feststellen. Neben drei Fahrzeugführern unter Alkohol- und Drogeneinfluss war ein 79-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Erste Kontrolle in Großwallstadt

Bei einer Verkehrskontrolle der Obernburger Polizei am Montag, gegen 09:00 Uhr, konnten bei einem 42-jährigen Opel-Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Die Fahrt des Mannes wurde vor Ort beendet. Nach einer Blutentnahme wurde er entlassen. Ihn erwarten nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot und entsprechende Punkte

79-Jähriger ohne Fahrerlaubnis

Ein Senior hat am Dienstag, gegen 12:00 Uhr, nicht mit der Gründlichkeit der Beamten der Polizeiinspektion Obernburg gerechnet. Der Mann gab an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Eine Recherche der Polizisten ergab jedoch, dass dem Mann die Fahrerlaubnis behördlich entzogen worden ist. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

34-Jährige mit rund zwei Promille unterwegs

Eine Kontrolle der Miltenberger Polizei in der Feldtorgasse in Eichenbühl hatte am Montag, gegen, 20:30 Uhr, für eine 34-Jährige weitreichende Konsequenzen. Die Frau war mit rund zwei Promille unterwegs. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Ein 18-Jähriger war in der Nacht zum Dienstag, kurz nach Mitternacht, mit seinem E-Scooter in der Alfons-Schneider-Straße in Großwelzheim unterwegs. Die Streife der Alzenauer Polizei konnte bei dem jungen Mann Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum feststellen. Dies hatte für ihn neben einer Blutentnahme ein Bußgeld, ein Fahrverbot sowie Punkte zur Folge.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

„Die Unfallzahlen zeigen, wer sich berauscht hinter das Steuer setzt, gefährdet sich und andere und das ist nicht hinnehmbar! Für mich steht es außer Frage, dass wir dem entgegenwirken verstärkt auf gezielte Kontrollen und Aufklärung setzen.“ (Detlev Tolle, Polizeipräsident)

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Aus einem Fahrzeug in der Umenhofstraße entwendete ein unbekannter Täter Münzgeld im Wert von circa 15 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 11:00 Uhr, und Montag, 06:45 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang Unbekannter entwendete aus einem Schrebergarten in der Mainflinger Straße Leergut sowie zwei Kisten Getränke im Wert von circa 50 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Montag, 16:15 Uhr.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Freitag, 15:00 Uhr, bis Samstag, 09:00 Uhr, wurde ein in der Jahnstraße abgestellter Pkw Seat durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert. Es entstand hierdurch ein Schaden auf der rechten Seite des Kofferraums.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KLINGENBERG A. MAIN, OT RÖLLFELD, LKR. MILTENBERG. Mehrere Unbekannte drangen in der Zeit von Donnerstag, 16:00 Uhr, bis Samstag, 10:00 Uhr, in ein leerstehendes Gebäude in der Stefanstraße ein. Durch die Vandalen wurde das Anwesen verwüstet und kleinere Sachbeschädigungen begangen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.