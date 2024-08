SCHWEINFURT. Die Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen endet für einen Mann mit schwersten Verletzungen im Kopfbereich. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.



Am Montagabend, gegen 23:00 Uhr, kam es im Bereich der Straße "Am Zeughaus" zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Nach ersten Erkenntnissen sollen hierbei auch eine Eisenstange sowie eine Machete eingesetzt worden sein. Zeugen teilten mit, dass Beteiligte der Auseinandersetzung sich in ein nahegelegenes Krankenhaus begeben hätten. Hier konnten die Beamten der Schweinfurter Polizei einen 20-jährigen Geschädigten ausfindig machen.



Der 20-jährige algerische Staatsangehörige aus dem Bereich Schweinfurt wies eine schwere Schnittverletzung im Kopfbereich auf. Zur weiteren Behandlung musste der Verletzte in eine Würzburger Klinik geflogen werden.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch am Tatort die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun auch die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Zeugen, die insbesondere im Bereich der Straße "Am Zeughaus", im Theaterpark oder in der Roßbrunnerstraße Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten sich mit der Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel.: 09721/202-1731 in Verbindung zu setzen.

Durch Passanten soll die Auseinandersetzung gefilmt worden sein. Die Auswertung möglicher Handyvideos kann hier von großer Bedeutung zur Klärung Vorfalls sein.

Auch diese Personen werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.