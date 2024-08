FÜRTH. (835) Am Montagnachmittag (05.08.2024) eskalierte ein Mann in einem Vergnügungsbad in Fürth. Nachdem er zunächst seine Lebensgefährtin niedergeschlagen hatte, griff er einen weiteren Badegast und mehrere Bademeister körperlich an.



Gegen 17:30 Uhr gingen bei der Polizeiinspektion Fürth mehrere Anrufe ein. Es wurde mitgeteilt, dass im Freibadbereich des Schwimmbads im Scherbsgraben aktuell eine Schlägerei im Gange sei, eine Frau läge bewusstlos am Boden.

Bei Eintreffen einer ersten Streife hielten mehrere Personen den hochaggressiven Beschuldigten (24) am Boden fest. Es waren mehrere Beamte nötig, um dem Mann Handfesseln anzulegen. Währenddessen beleidigte dieser die Polizisten und spuckte zum Teil zielgerichtet nach den Beamten.

Laut Zeugenaussagen war die Lebensgefährtin (30) des Beschuldigten im Vorfeld von diesem mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, woraufhin sie dann bewusstlos zu Boden ging. Als insgesamt drei Bademeister und ein Badegast zu Hilfe kamen, wurden diese ebenfalls von dem 24-Jährigen mit Faustschlägen traktiert.

Die Lebensgefährtin des Beschuldigten war bei Eintreffen der Polizei wieder agil und tat es nun ihrem Freund gleich. Auf Grund ihrer Aggressivität mussten auch ihr Handfesseln angelegt werden. Die ebenfalls anwesende 5-jährige Tochter der 30-Jährigen wurde indes von Zeugen betreut.

Die Beamten nahmen das Paar in Gewahrsam und verbrachten es zur Dienststelle. Das Kind wurde in die Hände einer Bekannten der Mutter gegeben.

In der Dienststelle führte ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme beim Beschuldigten durch. Im Anschluss wurde er in einer Zelle ausgenüchtert.

Die ebenfalls stark alkoholisierte 30-Jährige (über 2,5 Promille) wurde bei der Polizeiinspektion Fürth zunächst ärztlich untersucht und im Anschluss mit Verdacht auf eine Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht.

Einer der eingeschrittenen Bademeister (26) musste vor Ort ebenfalls medizinisch behandelt und ins Krankenhaus gefahren werden. Die anderen Badangestellten (57, 18) sowie ein zu Hilfe gekommener Badegast (27) blieben unverletzt.

Die Beamten leiteten gegen den 24-Jährigen ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Zudem stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen den Beschuldigten. Er wird dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Janine Mendel