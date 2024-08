DOLLNSTEIN, LKRS.EICHSTÄTT.Beim Versuch einer Fahrzeugkontrolle flüchtete am vergangenen Sonntag ein 27-jähriger Mann vor der Polizei. Er konnte erst nach einer kilometerlangen Verfolgungsfahrt gestellt werden. Der Mann war erheblich alkoholisiert.

Gegen 22:30 Uhr war der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet worden, das im Bereich von Schernfeld in einem Feld Kreise drehen würde. Die alarmierte Streifenbesatzung stellte den betreffenden weißen Transporter dann in Fahrtrichtung Dollnstein fest und gab Anhaltesignale.

Der Pkw-Fahrer missachtete diese jedoch und fuhr mit teilweise massiv überhöhter Geschwindigkeit sowie in extrem rücksichtsloser und verkehrsgefährdender Weise durch Schönau und in Richtung Biswang auf die Bundesstraße B13. Hierbei touchierte der Wagen mehrere geparkte Fahrzeuge und Hausfassaden. Über Rupertsbuch fuhr der Flüchtige weiter in Richtung Eichstätt, wo die Polizei eine Straßensperre errichtet hatte. Diese Sperre durchfuhr der 27-Jährige, ein Polizeibeamter musste sich durch einen Sprung vor dem herannahenden Fahrzeug in Sicherheit bringen.

Nachdem sich der Wagen im Anschluss festgefahren hatte, flüchtete der Täter zu Fuß weiter. Nach der Abgabe eines Warnschusses konnte der Mann kurze Zeit später durch Kräfte der Bereitschaftspolizei zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Pkw-Fahrer gestern einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Verdächtige wurde daraufhin an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sowie weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer, Hinweise unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.