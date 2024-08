1785 – Tötungsdelikt - Nachtrag

In der Pressemitteilung Nr. 1765 vom 02.08.2024 berichteten wir Folgendes:

Universitätsviertel - Am heutigen Freitag (02.08.2024) kam es zu einem Tötungsdelikt in einem Mehrfamilienhaus in der Lilienthalstraße. Ein 55-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Einsatzkräfte nahmen den 28-jährigen Sohn des Mannes vor Ort fest.

Gegen 10.40 Uhr kam es ersten Erkenntnissen zufolge zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 28-Jährigen und seinem 55-jährigen Vater. Nach derzeitigem Erkenntnisstand griff der 28-Jährige hierbei den 55-Jährigen mit einem Messer an. Anwohner beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den 28-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest. Der 55-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Auch der 28-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat umgehend die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 28-Jährige am Samstag (03.08.2024) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 28-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

1786 – Alkoholisiert unterwegs

Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (04.08.2024) war ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer alkoholisiert in der Blücherstraße unterwegs.

Gegen 08.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 24-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 24-Jährigen.

1787 – Tätlicher Angriff

Oberhausen – Am heutigen Montag (05.08.2024) leistete eine 52-Jährige Widerstand und beleidigte Polizeibeamte im Kühbacher Weg. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Gegen 00.30 Uhr verständigten Anwohner die Polizei, da die 52-Jährige offenbar laut schrie. Bei Eintreffen der Beamten zeigte sich die Frau äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten mehrfach. Anschließend schlug die Frau nach den Beamten und versuchte mehrfach den Einsatzgürtel der Beamten zu greifen. Dies gelang ihr jedoch nicht. Nachdem sich die Frau nicht beruhigen ließ, verbrachte sie die Nacht im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen die 52-Jährige.

1788 – Von Unbekanntem geschlagen

Oberhausen – Am heutigen Montag (05.08.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer bislang unbekannten Person und einem 22-Jährigen in der Donauwörther Straße.

Gegen 02.00 Uhr kam es zwischen den beiden Personen offenbar zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Anschließend schlug die bislang unbekannte Person offenbar den 22-Jährigen und entfernte sich anschließend. Die bislang unbekannte Person soll einen Hund dabeigehabt haben. Der 22-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1789 – Unter Drogeneinfluss unterwegs

Haunstetten – Am gestrigen Sonntag (04.08.2024) war ein 24-Jähriger unter Drogeneinfluss in der Inninger Straße unterwegs.

Gegen 10.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 24-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.

1790 – Körperliche Auseinandersetzung

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (04.08.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 75-Jährigen und einer 52-Jährigen sowie einem 60-Jährigen in der Konrad-Adenauer-Allee. Die 52-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 19.00 Uhr kam es zwischen den Personen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf beleidigte der 75-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge die beiden 52- und 60-jährigen Personen und schlug mit einem Gehstock nach ihnen. Hierbei wurde die 52-Jährige leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes und Beleidigung gegen den 75-Jährigen.