HERRIEDEN. (832) Bereits von Sonntag(28.07.2024) auf Montag (29.07.2024) entwendeten bislang unbekannte Täter ein auffälliges Buggy Quad aus Herrieden (Lkrs. Ansbach). Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Das Buggy Quad der Marke Can-Am mit dem amtlichen Kennzeichen NEA-PA15 war in einer Garage in der Straße Am Eichelberg abgestellt. Die Unbekannten müssen sich im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr des Folgetages Zugang zu der Garage verschafft und das auffällige Fahrzeug gestohlen haben.

Das Quad hat einen neongrünen Rahmen, Flutscheinwerferleisten auf dem Dach sowie einen Koffer am Heck montiert.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl