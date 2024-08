WILDENBERG, LKR. KELHEIM. Am Freitag, 28.06.2024, soll es auf einem Spielplatz in Wildenberg zu einem sexuellen Übergriff auf ein 12-jähriges Mädchen gekommen sein. Die Polizei bittet darum, auf Spekulationen und das Veröffentlichen von Warn- und Zeugenaufrufen in entsprechenden Foren und Chatgruppen zu verzichten.

Derzeit wird über den Messengerdienst „WhatsApp“und auf Social Media ein Warn- und Zeugenaufruf bezüglich des mutmaßlichen Vorfalles, wonach ein Mädchen auf einem Spielplatz in Wildenberg von fünf jungen Männern sexuell missbraucht worden sein soll, verbreitet. Der Vorfall ist ca. zwei Wochen später der Polizei zur Anzeige gebracht worden.

Dem Ergebnis der bisherigen, umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut nach liegen gegenwärtig keine gesicherten Hinweise vor, dass sich der Vorfall, wie in dem Aufruf geschildert, zugetragen haben könnte.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum

Beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen in den Sozialen Medien oder WhatsApp-Gruppen. Informieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen direkt Ihre örtliche Polizeidienststelle. Diese kümmern sich mit Nachdruck um die Ermittlungen der Hintergründe und Aufklärung solcher Mitteilungen.

Zeugenaufruf

Passanten, die am Freitag, 28.06.2024, gegen 20.00 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen auf dem Spielplatz in Wildenberg (Am Holunderweg) gemacht haben und hierzu sachdienlichen Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 05.08.2024, 11.15 Uhr