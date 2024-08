1216. Motorradfahrer kollidiert beim Fahrstreifenwechsel mit Pkw und stürzt - Sendling-Westpark

Am Samstag, 03.08.2024 gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 64-Jähriger Motorradfahrer aus München mit seinem Motorrad Yamaha die Garmischer Straße (Mittlerer Ring) in südwestlicher Richtung.

Neben dem 64-Jährigen fuhr ein 36jähriger Münchner mit seinem Pkw XPeng auf dem mittleren Fahrstreifen. Kurz nach dem Trappentreu-Tunnel wollte der 64-Jährige Motorradfahrer nach links auf den mittleren Fahrstreifen wechseln und kollidierte hierbei mit dem neben sich fahrenden Pkw des 36-Jährigen.

Durch die Berührung mit dem Pkw verlor der 64-Jährige Motorradfahrer die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Durch den Sturz wurde er schwer verletzt und musste stationär zur ärztlichen Behandlung in ein Münchner Klinikum gebracht werden. Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt.

An beiden Kraftfahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Zwei Spuren des Mittleren Rings mussten für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Hierbei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1217. Pkw stößt mit entgegenkommendem Leichtkraftrad zusammen - Altstadt

Am Samstag, 03.08.2024 gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger Pkw-Fahrer aus München mit seinem Pkw Mercedes den Oberanger stadteinwärts.

Zur gleichen Zeit kam ihm ein 19-Jähriger Münchner mit seinem Roller Piaggio entgegen. Der 58-Jährige beabsichtigte, auf Höhe der Hausnummer 32 nach links abzubiegen und stieß hierbei mit dem ihm entgegenkommenden vorrangberechtigten Roller des 19-Jährigen zusammen.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 19-Jährige und wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Klinikum verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1218. Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw - Aschheim

Am Freitag, 02.08.2024 gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger aus dem Landkreis München mit seinem Motorrad Suzuki den nördlichen Speicherseeweg in südwestlicher Fahrtrichtung.

Zeitgleich befuhr ein 56-Jähriger Pkw-Führer aus München die gleiche Straße in entgegenkommender Richtung mit seinem Pkw BMW. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verlor der 31-Jährige Motorradfahrer aufgrund einer Bodenwelle die Kontrolle über sein Motorrad und geriet in die Fahrbahnmitte, wo er mit dem ihm entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß wurde der 31-Jährige von der Fahrbahn geschleudert und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Münchner Klinikum gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Zu Verkehrsbehinderungen kam es während der Unfallaufnahme nicht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1219. Pkw-Führer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit drei anderen Fahrzeugen - Schwabing

Am Freitag, 02.08.2024 gegen 16:25 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger Münchner mit seinem Pkw Mercedes den Isarring in nordwestliche Fahrtrichtung.

Aus vorerst ungeklärten Gründen fuhr der 43-Jährige zunächst auf das Heck eines vor ihm fahrenden Pkw Kia auf, an dessen Steuer ein 46-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau saß. Unmittelbar danach beschleunigte der 43-Jährige seinen Pkw stark und kollidierte daraufhin mit dem Heck eines weiteren Pkw (Fiat) eines 33-Jährigen Münchners und kollidierte im Anschluss noch mit einem dritten Pkw (Skoda), ebenfalls im Heckbereich, einer 39-Jährigen Münchnerin.

Das Fahrzeug des 43-Jährigen touchierte noch die rechtsseitige Schutzplanke und kam nach einer Schleuderbewegung im Bereich der linken Schutzplanke zum Stehen.

Alle vier Unfallbeteiligten wurden durch die Zusammenstöße nur leicht verletzt. Die 39-Jährige Münchnerin wurde vom Rettungsdienst in ein Münchner Klinikum verbracht.

Der 49-Jährige Unfallverursacher wurde unfallbedingt nur leicht verletzt. Es ergaben sich vor Ort jedoch Hinweise auf eine Vorerkrankung, weswegen er stationär in einem Klinikum aufgenommen wurde.

Bezüglich der Erkrankung werden aktuell durch die Verkehrspolizeiinspektion, Verkehrsunfallaufnahme, Ermittlungen geführt, ob diese unfallursächlich war.

Die vier Fahrzeuge sowie die Schutzplanken wurden zum Teil schwer beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro.

Der Isarring musste im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge in nordwestliche Richtung für ca. drei Stunden gesperrt werden. Hierbei kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

1220. Einbruch in Gaststätte mit Tresorentwendung - Schwabing

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 03.08.2024, verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 02:45 Uhr und 02:55 Uhr vermutlich durch Aufdrücken eines Fensters unbefugt Zutritt in ein Restaurant am Hohenzollernplatz.

Dort wurde im Bereich des Tresens ein kleiner Würfeltresor entwendet. In dem Tresor befanden sich mehrere tausend Euro Bargeld.

Im Anschluss an die Tat entfernten sich der oder die Täter aus dem Restaurant.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in dem angegebenen Zeitraum im Bereich Hohenzollernplatz (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.