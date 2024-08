27-Jähriger randaliert im Stadtgebiet - Einweisung in Bezirkskrankenhaus

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am späten Freitagabend ging ein 27-Jähriger mehrere geparkte Pkw an. Der Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Beim Transport leistete er Widerstand gegen zwei Polizeibeamte.

Fußgänger randaliert in Hanauer Straße

Gegen etwa 21:50 Uhr gingen mehrere Mitteilungen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken über einen randalierenden Fußgänger ein. Dem Sachstand nach befand sich dieser in der Hanauer Straße und rief lautstark umher. Zudem ging der Mann mehrere geparkte Fahrzeuge an und sprang immer wieder auf die Fahrbahn.

Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte den 27-Jährigen vor Ort antreffen und legte diesem umgehend Handfesseln an. Der Mann befand sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde in der Folge in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.

Widerstand in Rettungswagen

Während des Transportes in einem Rettungswagen versuchte er plötzlich gegen die eingesetzten Beamten zu treten und diese mit seinem Kopf zu treffen. Die beiden Polizisten blieben glücklicherweise unverletzt.

Ermittlungsverfahren eingeleitet - Zeugen gesucht

Der 27-Jährige muss sich nun unter anderen wegen eines Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Nachdem er mindestens ein Fahrzeug in der Hanauer Straße beschädigt hat wird zudem wegen einer Sachbeschädigung ermittelt.

Fahrzeughalter, deren Pkw am Freitagabend zur besagten Zeit in der Hanauer Straße geparkt war und die eine frische Beschädigung festgestellt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte sind in der zwischen Freitag und Samstag gewaltsam in ein Wohnanwesen eingestiegen und konnten im Anschluss unerkannt entkommen. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise.

Der Einbruch in das Anwesen in der Behringstraße ereignete sich zwischen Freitag, 15:30 Uhr, und Samstag, 14:30 Uhr. Die unbekannten Täter gelangten über eine rückwärtige Balkontür in das Haus und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. Im Anschluss flüchteten sie. Der genaue Beuteschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen, welche von der Kripo Aschaffenburg noch vor Ort übernommen worden sind.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Mercedes Vito touchiert geparkten VW - Zeugen gesucht

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Ein noch unbekannter Mercedesfahrer touchierte am Freitagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz einen geparkten Pkw und flüchtete von der Unfallstelle. Die Obernburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach parkte der Unbekannte, gegen 16:40 Uhr, mit seinem Mercedes Vito auf dem EDEKA-Parkplatz "Im Hönnig" aus einer Parklücke aus. Hierbei touchierte er einen geparkten VW. In diesem befand sich die 12-jährige Tochter des Fahrzeughalters, der gerade beim Einkaufen war.

Der Mercedesfahrer kümmerte sich nicht um die Unfallfolgen und flüchtete in Richtung Kleinwallstadt. Die 12-Jährige konnte ein Foto des Mercedes machen, auf welchem ein dunkler Vito einer neueren Baureihe zu erkennen ist. Das Kennzeichen des Pkw ist nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallfahrer werden nun durch die Obernburger Polizei mit Unterstützung der Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizei geführt.

Zeugen, die Angaben zu dem Mercedes-Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Diebstähle aus geparkten Pkw - 20-Jähriger vorläufig festgenommen.

GROßWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Bereits in der Nacht zum Freitag ging ein 20-Jähriger mehrere geparkte Pkw an. Eine Zeugin konnte den Mann beobachten und verständigte die Polizei. Die Obernburg Polizei sucht nun nach möglichen Geschädigten.

20-Jähriger geht geparkte Fahrzeuge an

Dem Sachstand nach war der 20-Jährige am Freitag, gegen 02:30 Uhr, im Bereich der Burgunderstraße unterwegs und ging einen geparkten Pkw an. Eine Zeugin sprach den Mann an, woraufhin dieser zwei Taschen abstellte und flüchtete. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 20-Jährige noch im Nahbereich vorläufig festgenommen werden.

Sieben Geschädigte ermittelt

Im Rahmen ihrer Ermittlungen konnte die Obernburger Polizei zwischenzeitlich sieben Geschädigte ermitteln. In den abgestellten Taschen konnten unter anderem ein Handy, ein Tablet sowie ein Fitness-Armband sichergestellt werden. Aus einem Pkw wurden zwei Weinflaschen - Barolo und Silvaner Frankenwein – sowie eine „Ray-Ban“-Sonnenbrille entwendet. Hier konnten noch keine Geschädigte ermittelt werden.

Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der Besitzer der Weinflaschen und der Sonnenbrille und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Obernburger Polizei zu melden.

Hund rennt auf Fahrbahn - Toyota beschädigt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am späten Samstagabend verursachte ein mutmaßlich ausgebüxter Hund einen Verkehrsunfall. Die Aschaffenburger Polizei hofft nun auf Hinweise zum Hundehalter.

Ein 31-Jähriger befuhr am Samstag, gegen 21:45 Uhr, mit seinem Toyota die Hanauer Straße in Richtung Weißenburger Straße. An der Kreuzung zur Karlstraße / Kolpingstraße kollidierte er mit einem kleinen, weißen, buschigen Hund, der von der Karlstraße in die Kreuzung rannte. Der Pkw des Mannes wurde hierdurch an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Hund flüchtete weiter in die Kolpingstraße.

Ein Zeuge konnte erste Hinweise auf den Hundehalter geben. Dieser rannte nach dem Unfallgeschehen von der Karlstraße in die Kolpingstraße und verfolgte den Hund. Nach ersten Erkenntnissen hat er den Unfall offenbar nicht bemerkt.

Er wird wie folgt beschrieben:

180 cm groß

trug dunkelgrüne Joggingjacke

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.