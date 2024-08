HOLZGÜNZ/A96. Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr fing ein Flexibus auf der A96 in Fahrtrichtung München auf Höhe der Ausfahrt Holzgünz Feuer. Während der Fahrt kam unvermittelt Rauch aus dem Motorraum. Dem Fahrer des sonst unbesetzten Reisebusses gelang es noch rechtzeitig, die Autobahn an genannter Ausfahrt zu verlassen und den Bus auf der Staatsstraße 2020 abzustellen. Dort brannte das Gefährt schließlich vollständig aus. Die Staatsstraße blieb während der Löscharbeiten und Bergung des Busses für mehrere Stunden gesperrt. Ursächlich für den Brand ist wohl ein technischer Defekt. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren Memmingerberg, Ungerhausen waren mit ihren Kräften vor Ort. (PI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).