BAB A8, LKRS.DACHAU.Gegen 16:15 Uhr ereigneten sich aufgrund eines Starkregens mehrere Verkehrsunfälle auf der BAB 8. Nach ersten Erkenntnissen wurden hierbei mindestens 15 Personen verletzt. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauern an.

Die Fahrbahn in Richtung München ist derzeit zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Sulzemoos komplett gesperrt. Der Verkehr in Richtung München wird an der Anschlussstelle Odelzhausen ausgeleitet. Es muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, die noch mehrere Stunden andauern dürften.