WÜRZBURG. Bei zwei Einsätzen im Stadtgebiet am Freitagabend wurden Polizeibeamte der Würzburger Polizei leicht verletzt. Ein 47-jähriger Tatverdächtiger wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der zweite Tatverdächtige wurde über Nacht in Gewahrsam genommen.

Erster Widerstand in der Gneisenaustraße

Ein 47-Jähriger konnte durch mehrere Passanten am Freitag, gegen 21:00 Uhr, in der Gneisenaustraße im Bereich der dortigen Gleise festgestellt werden und befand sich hierbei offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Beamte der Würzburger Polizei begaben sich umgehend an die Einsatzörtlichkeit. Der 47-Jährige versuchte beim Erblicken der Polizei erneut die Gleise zu betreten und wurde die Streife zu Boden gebracht. Hierbei leistete der Mann Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Der Mann wurde in der Folge in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

25-Jähriger beißt Polizeibeamten in Arm

Gegen Mitternacht sorgte ein 25-Jähriger für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Der Mann kochte im alkoholisierten Zustand Essen und vergaß dieses auf dem Herd. Glücklicherweise verfügte die Wohnung über einen Rauchmelder. In der Wohnung leistete der Mann dann plötzlich Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und biss einem Polizisten in den Arm. Der 25-Jährige wurde in der Folge in Gewahrsam genommen und wird sich zudem in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.