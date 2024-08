WIGGENSBACH. Am Freitagabend, gegen 19:25 Uhr kam es auf der OA 13 zwischen Wiggensbach und Seibothen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fahrer eines Landrover befuhr die OA 13 in Richtung Wiggensbach. Auf Höhe der Ortslage Rauhenstein fuhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer mit vier weiteren Insassen in Richtung Kempten. Aus derzeit unbekannter Ursache prallten beide Fahrzeuge frontal ineinander und kamen danach unfallbeschädigt neben der Fahrbahn zum Liegen. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle sechs Insassen beider Fahrzeuge zum Teil schwerstverletzt. Diese wurden unter anderem durch vier vor Ort befindliche Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es waren insgesamt ca. 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde seitens der Staatsanwaltschaft Kempten ein Gutachter beauftragt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000, - Euro. Die Straße war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis ca. 00:30 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die eingesetzte Feuerwehr eingerichtet.

(VPI Kempten)