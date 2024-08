FÜSSEN/Oberried. Am heutigen Freitag, den 02.08.2024, wurde die Polizei zu einem Einsatz in den Füssener Stadtteil Oberried alarmiert. Dort nahm ein 56 Jahre alter Mann gegen 15:30 Uhr einen lauten Knall wahr und erkannte daraufhin ein Einschussloch in seinem geparkten Pkw. Hierauf sperrten Polizeikräfte das Gelände weiträumig ab und durchsuchten im unmittelbaren Umfeld auch ein leerstehendes Bauernhaus. Hierbei waren neben Polizeibeamten der regionalen Dienststellen auch ein Polizeihubschrauber und ein Spezialeinsatzkommando beteiligt. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist von einer unbeabsichtigten Schussabgabe mit einem Kleinkalibergewehr auszugehen. Bislang ist allerdings noch nicht bekannt wer das Geschoss abgefeuert hat. Die Polizeiinspektion Füssen hat daher die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 0862/9123-0. (PI Füssen)