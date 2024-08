1764 – Schwerer Verkehrsunfall – Zeugen gesucht – Nachtrag

In der Pressemitteilung Nr. 1755 vom 01.08.2024 berichteten wir Folgendes:

Innenstadt - Am gestrigen Mittwochabend (31.07.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 28-jährigen Radfahrer und einem 59-jährigen Autofahrer in der Georg-Haindl-Straße Ecke Stadtbachstraße. Der 28-Jährige wurde hierbei schwer verletzt.

Gegen 18.30 Uhr war der 59-Jährige in der Thommstraße unterwegs und bog nach rechts in die Georg-Haindl-Straße ab. Der 28-Jährige querte, ersten Erkenntnissen zufolge, die Fahrbahn in Richtung Stadtbachstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Autofahrer und dem Radfahrer. Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vor Ort veranlassten die Beamten ein unfallanalytisches Gutachten. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme für etwa vier Stunden gesperrt.

Bei der Anfahrt zur Unfallstelle und auch während der Unfallaufnahme behinderten Schaulustige und Verkehrsteilnehmer die Maßnahmen der Polizei erheblich. Eine Autofahrerin nutze hierbei sogar den Gehweg, um den, durch die Polizei, abgesperrten Bereich zu durchfahren. Polizeibeamte stoppten die Frau und kontrollierten Sie. Gegen die Frau wird nun wegen ihres Verhaltens ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang und bittet hier um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Ab hier neu:

Der 28-jährige Radfahrer verstarb am gestrigen Donnerstag (01.08.2024) im Krankenhaus.

Die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise. Diese nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

1765 – Tötungsdelikt

--------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---------------------------

Universitätsviertel - Am heutigen Freitag (02.08.2024) kam es zu einem Tötungsdelikt in einem Mehrfamilienhaus in der Lilienthalstraße. Ein 55-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Einsatzkräfte nahmen den 28-jährigen Sohn des Mannes vor Ort fest.

Gegen 10.40 Uhr kam es ersten Erkenntnissen zufolge zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 28-Jährigen und seinem 55-jährigen Vater. Nach derzeitigem Erkenntnisstand griff der 28-Jährige hierbei den 55-Jährigen mit einem Messer an. Anwohner beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den 28-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest. Der 55-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Auch der 28-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat umgehend die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

1766 - Ladendiebstahl

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (01.08.2024) entwendete ein 32-jähriger Mann mehrere Kleidungsstücke aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße.

Gegen 13.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Bekleidungsgeschäfts, wie der 32-Jährige die Sicherungen entfernte und die Kleidungsstücke einsteckte. Anschließend verließ der 32-Jährige das Geschäft ohne zu bezahlen und flüchtete. Die Polizei wurde verständigt und stoppte den 32-Jährigen im Rahmen der Fahndung im Nahbereich. Die Polizeibeamten veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei dem 32-Jährigen. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 32-Jährigen.

1767 – Unfallfluchten im Stadtgebiet

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (01.08.2024) touchierte ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Mercedes in der Lützowstraße.

Gegen 02.00 Uhr hörten Anwohner einen Knall. Bei der Nachschau stellten sie Beschädigungen am schwarzen Mercedes fest. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

Lechhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (31.07.2024), 19.00 Uhr bis Donnerstag (01.08.2024), 13.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen silbernen BMW in der Dr.-Otto-Meyer-Straße.

Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro.

Hochzoll – Im Zeitraum von Dienstag (30.07.2024), 22.00 Uhr bis Mittwoch (31.07.2024), 09.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Skoda im Breitachweg.

Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

Hochzoll – Am gestrigen Donnerstag (01.08.2024), zwischen 13.00 Uhr und 18.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen Opel in der Falkensteinstraße.

Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in allen Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1768 – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Innenstadt – Am heutigen Freitag (02.08.2024) kam es im Kreuzungsbereich der Frölichstraße Ecke Schaetzlerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 43-jährigen Autofahrer und einem 40-jährigen Motorradfahrer. Der 40-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 00.40 Uhr war der 43-jährige Autofahrer in der Frölichstraße unterwegs und wollte in die Schaetzlerstraße abbiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah der 43-Jährige hierbei den entgegenkommenden 40-jährigen Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 40-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 38.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 43-jährigen Autofahrer unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.

1769 – Sachbeschädigung an Auto

Innenstadt – Im Zeitraum von Mittwoch (31.07.2024), 18.00 Uhr bis Donnerstag (01.08.2024), 07.00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Motorhaube eines VW in der Seitzstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510.