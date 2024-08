INGOLSTADT.Unbekannte drangen in der Nacht auf Donnerstag (01.08.) in die Räumlichkeiten einer Pizzeria an der Gutenbergstraße ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 04:30 Uhr gelangten die Täter über ein Küchenfenster in die Gaststätte und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Aus einer zuvor aufgehebelten Kasse entnahmen sie Münzgeld in geringer Höhe. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.