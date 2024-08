1210. Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Pkw; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 01.08.2024, gegen 16:25 Uhr, fuhr eine 47-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Adalbertstraße stadteinwärts.

Zur gleichen Zeit fuhr links neben ihr ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Toyota Pkw auf der Adalbertstraße ebenfalls in stadteinwärtiger Richtung.

An der Kreuzung zur Türkenstraße hielten beide Verkehrsteilnehmer aufgrund des für sie geltenden Rotlichts nebeneinander an der Ampel an. Als beide Fahrzeugführer bei Grünlicht losfuhren, verlor die 47-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrrad, lenkte nach links und kollidierte mit dem Pkw des 43-Jährigen. Anschließend stürzte sie zu Boden und wurde schwer verletzt. Die 47-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

Zeugen alarmierten den Notruf 110. Die 47-Jährige wurde im weiteren Verlauf vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1211. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Alte Heide

Am Donnerstag, 01.08.2024, gegen 13:40 Uhr, befand sich eine 22-Jährige mit Wohnsitz in München im Englischen Garten im Bereich des Schwabinger Bachs. Auf der anderen Seite des Baches befand sich ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in München. Dieser führte sexuelle Handlungen an sich selbst aus und suchte dabei Blickkontakt zu der 22-Jährigen.

Diese verständigte daraufhin unverzüglich den Polizeinotruf 110. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der 50-Jährige durch die Polizeibeamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Gegen ihn wurde Anzeige wegen der exhibitionistischen Handlung erstattet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1212. Brand in einer Bäckerei – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 31.07.2024, gegen 19:00 Uhr, bemerkten Angestellte einer Bäckerei eine Rauchentwicklung im Keller und alarmierten die Feuerwehr.

Dementsprechend begaben sich mehrere Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München und der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Kamin der Bäckerei in Brand. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und konnte das Feuer schließlich löschen. Eine Gefahr des Übergreifens auf andere Gebäudeteile bestand laut Feuerwehr nicht. Die anwesenden Personen konnten das betreffende Gebäude rechtzeitig verlassen.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich aktuell auf mehrere Hunderttausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1213. Gefährliche Körperverletzung – Neuhausen

Am Samstag, 20.07.2024, gegen 04:00 Uhr, begab sich ein 57-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß zum S-Bahnhof Donnersbergerbrücke. Am Ende der Erika-Mann-Straße kamen plötzlich drei dunkel gekleidete Personen von hinten auf den 57-Jährigen zu und schlugen ihm mit der Faust gegen den Hinterkopf. Der 57-Jährige wurde sodann zu Boden gedrückt und mit einem Knie im Rücken am Boden fixiert.

Direkt im Anschluss ergriffen die drei Täter plötzlich die Flucht, da von einem nahegelegenen Ladengeschäft laute Geräusche ertönten.

Der 57-Jähriger begab sich zunächst nach Hause, ohne die Polizei zu verständigen. Nachdem sich im Laufe des Vormittags sein Gesundheitszustand verschlechterte, begab er sich zu einer Münchner Polizeiinspektion und erstattete Anzeige. Von dort wurde er umgehend durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo schwerere Verletzungen diagnostiziert wurden.

Das Kommissariat 25 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die drei Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, kommunizierten in einer nicht bekannten ausländischen Sprache und waren dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Erika-Mann-Straße und der Donnersbergerbrücke (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1214. Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung - Haidhausen

Seit Freitag, 02.08.2024, 07:00 Uhr, wird ein 73-Jähriger aus einem Altenheim im

Münchner Stadtteil Feldmoching-Hasenbergl vermisst.

Der Mann ist auf einen Rollstuhl angewiesen und ist mit diesem unterwegs. Es wird davon ausgegangen, dass der Mann auch mit dem ÖPNV unterwegs ist, wodurch er sich im gesamten Stadtgebiet oder noch weitläufiger aufhalten kann.

Es ist nicht auszuschließen, dass er sich aufgrund von Demenz in einer hilflosen Lage befindet. Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern und einer Beschreibung des Vermissten ist unter

folgendem Link zu finden:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/070904/index.html



Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 14 (Vermissungen) geführt.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Stadtbereich oder auch im Landkreis Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dieser Vermissung stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.