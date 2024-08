Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / ÖSTERREICHER KOLONIE. Im Laufe des Donnerstagabends sind Unbekannte in ein Wohnanwesen eingestiegen und haben Bargeld und Schmuck entwendet. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach sind die Unbekannten zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr über ein Fenster in das Anwesen in der "Deutschen Straße" eingestiegen. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus und konnten im Anschluss unerkannt flüchten.

Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise unter 06021/857-1733.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Witterungsbedingte Verkehrsunfälle - Zwei Pkw kommen alleinbeteiligt von regennasser Fahrbahn ab

ROTHENBUCH U. HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Donnerstagabends sind zwei Männer mit ihren Pkw jeweils alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. In Rothenbuch wurde der 47-jährige Fahrzeugführer schwer verletzt. Bei dem zweiten Unfall war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Unfall auf Kreisstraße bei Rothenbuch am Abend

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 47-Jährige mit seinem Pkw gegen 18:00 Uhr auf der Kreisstraße von Rothenbuch nach Weibersbrunn unterwegs. Offenbar auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf der regennassen Fahrbahn in einer langgezogenen Kurve von der Straße ab. Das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und kam erst an einem dortigen Baum zum Stehen.

Der 47-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam nach einer Erstbehandlung in ein Krankenhaus. Die Kreisstraße musste für die Bergung des Fahrzeugs für rund 30 Minuten gesperrt werden.

Weiterer Unfall kurz nach Mitternacht

Am Freitag, gegen 00:20 Uhr, wurde eine Streife der Verkehrspolizei auf einen verunfallten Pkw an der Autobahnausfahrt Hösbach aufmerksam. Der 20-jährige Fahrer gab an, beim Abfahren von der A3 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben. Er blieb glücklicherweise unverletzt.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, hinterlegte der Mann eine Sicherheitsleistung und wurde im Anschluss entlassen.

Tipps der Polizei Unterfranken

Wer eine solche Gefahrensituation vermeiden möchte, sollte bei Regen besonders langsam und vorsichtig fahren

Passen Sie ihre Geschwindigkeit entsprechend an

Vor allem in Bodensenken, Unterführungen, in Spurrillen und Kurven sammelt sich während und nach einem Regenguss besonders viel Wasser

Halten Sie genügend Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Donnerstagvormittags wurde in der Jahnstraße ein weißer Fiat Ducato im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt.

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch, zwischen 07:15 Uhr und 14:40 Uhr, wurde in der Krankenhausstraße ein geparkter Kia an der hinteren linken Tür beschädigt.

GROßWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. In der Nacht zum Freitag wurde durch die Obernburger Polizei ein schwarz-grünes Pedelec der Marke Giant sichergestellt. Der Eigentümer wird gebeten, sich auf der Dienststelle zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.