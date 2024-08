GSTADT, OT GOLLENSHAUSEN, LKR. ROSENHEIM. Am Donnerstag, 1. August, 2024, verstarb ein 84 Jahre alter Mann bei einem Badeunfall im Chiemsee. Bislang liegen keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung vor, alles deutet für die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein auf einen tragischen Badeunfall hin.

Wie häufig, war ein 84 Jahre alter Mann am Donnerstagmorgen (01.08.2024) in Gollenshausen zum Schwimmen an den Chiemsee gegangen. Weil der Senior nicht zurückkehrte, suchten Angehörige nach ihm und fanden am Ufer die persönlichen Gegenstände des Mannes. Von der verständigten Polizei wurde ein Sucheinsatz der Wasserrettung angestoßen. Die Helfer fanden den leblosen Mann dann am späten Vormittag im Wasser. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte ein Notarzt nur mehr den Tod des 84-Jährigen feststellen.

Der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm vor Ort die Untersuchungen in dem Fall. Bislang ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine Fremdbeteiligung, alles deutet auf einen tragischen Badeunfall hin.