NONNENHORN. Am Montag, 22.07.2024 fand ein Zeuge auf einem Seegrundstück der Uferstraße von Nonnenhorn eine weibliche Person tot auf. Die Gesamtumstände deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Die Polizei bittet nun um weitere Zeugenhinweise!

Wie bereits berichtet, fand ein Zeuge am 22.07.2024 gegen 21:00 Uhr eine leblose 70-Jährige auf einem Seegrundstück an der Uferstraße zwischen Nr. 45 und 47 von Nonnenhorn tot auf. Zuvor wurde sie bereits von Angehörigen als vermisst gemeldet, weil sie entgegen ihren Gewohnheiten morgens nicht zur Arbeit in dem von ihr in Kressbronn betriebenen Café-Betrieb erschienen ist. Zuletzt lebend gesehen wurde sie am Vorabend, als sie sich vom Café aus zu Fuß zu ihrer Wohnanschrift aufmachte. Hierbei führte sie die Tageseinnahmen des Gastronomiebetriebes mit sich. Die Umstände am Auffindeort deuten nach aktuellem Ermittlungsstand auf ein vorsätzliches Tötungsdelikt hin.

Zuletzt suchten die Beamten der eigens bei der KPI Kempten eingerichteten SOKO „Café“ am Montag erneut den Auffindeort und den dortigen Uferbereich mit starken Kräften ab. Im Einsatz befanden sich Kräfte der Bereitschaftspolizei, der Zentralen Einsatzdienste und Polizeitaucher. Aufgrund sich ändernder Strömungsverhältnisse suchten die Beamten unter Wasser und an Land nach weiteren Spuren oder Beweismitteln.

Weiter erfolgte eine neuerliche Absuche des Auffindeortes nach einem Turnschuh der Getöteten. Es handelt sich hierbei um einen grau/weißen Stoffturnschuh mit rosa Zierelementen.

In Absprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Kempten steht nun insbesondere die Rekonstruktion des genauen Tatablaufs im Fokus der Ermittlungen. Daher werden weiterhin Zeugen, welche die Tat selbst oder verdächtige Beobachtungen im Vorfeld oder Nachgang gemacht haben, gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-0 zu melden.

Für eine rasche und umfassende Aufklärung des Verbrechens bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, welche Foto-, Video- oder Audiodateien im Bereich der Uferstraße in Nonnenhorn und/oder des Restaurants „Seegarten“ in Kressbronn gemacht haben, bittet die Polizei, diese auf dem Media-Upload-Portal der Bayerischen Polizei hochzuladen. Der für die polizeilichen Ermittlungen relevante Zeitraum ist von Samstag, 20.07.2024 bis Montag, 22.07.2024.

Das Media-Upload-Portal ist erreichbar unter diesem Link.

Sollte eine Übermittlung auf diesem Wege nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an die nächstmögliche Polizeidienststelle. (KPI Kempten/KPS Lindau)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).