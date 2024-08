1755 – Schwerer Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Innenstadt - Am gestrigen Mittwochabend (31.07.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 28-jährigen Radfahrer und einem 59-jährigen Autofahrer in der Georg-Haindl-Straße Ecke Stadtbachstraße. Der 28-Jährige wurde hierbei schwer verletzt.

Gegen 18.30 Uhr war der 59-Jährige in der Thommstraße unterwegs und bog nach rechts in die Georg-Haindl-Straße ab. Der 28-Jährige querte, ersten Erkenntnissen zufolge, die Fahrbahn in Richtung Stadtbachstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Autofahrer und dem Radfahrer. Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vor Ort veranlassten die Beamten ein unfallanalytisches Gutachten. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme für etwa vier Stunden gesperrt.

Bei der Anfahrt zur Unfallstelle und auch während der Unfallaufnahme behinderten Schaulustige und Verkehrsteilnehmer die Maßnahmen der Polizei erheblich. Eine Autofahrerin nutze hierbei sogar den Gehweg, um den, durch die Polizei, abgesperrten Bereich zu durchfahren. Polizeibeamte stoppten die Frau und kontrollierten Sie. Gegen die Frau wird nun wegen ihres Verhaltens ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang und bittet hier um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

1756 – Exhibitionist im Schwedenweg – Zeugen gesucht

Innenstadt – Am Dienstag (30.07.2024) entblößte sich ein bislang unbekannter Mann im Schwedenweg.

Gegen 15.00 Uhr spazierte eine Frau mit ihrer zweijährigen Tochter den Schwedenweg entlang. An einer Mauer begegnete der bislang unbekannte Täter mit offener Hose den beiden und manipulierte an seinem Glied. Die Polizei wurde hinzugerufen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der bislang unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 25 Jahre, ca. 175 cm, schlank, schwarze kurze Haare, südländisches Aussehen, schwarze Hose, schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen exhibitionistischen Handlungen vor einem Kind. Die Kriminalpolizei Augsburg prüft hier einen möglichen Zusammenhang zu einer exhibitionistischen Handlung vor einer Frau im Schwedenweg vom 14.07.2024. Hierüber berichteten wir in der Pressemitteilung Nr. 1599. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

1757 – Diebstahl eines Mobiltelefons

Kriegshaber – Am gestrigen Mittwoch (31.07.2024) entwendete ein 23-jähriger Mann ein Mobiltelefon in einer Gaststätte in der Ulmer Straße.

Gegen 22.45 Uhr entwendete der 23-Jährige das Mobiltelefon einer 36-jährigen Frau. Die Polizeibeamten wurden hinzugerufen, ermittelten den 23-Jährige als Tatverdächtiger und übergaben das Mobiltelefon an die Besitzerin.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 23-Jährigen.

1758 – Sachbeschädigung durch Graffiti

Kriegshaber – Am gestrigen Mittwoch (31.07.2024) beschädigten zwei bislang unbekannte Täter ein Trafohäuschen in der Familie-Einstein-Straße.

Gegen 22.00 Uhr beobachteten Anwohner die zwei Unbekannten, wie sie das Häuschen besprühten. Anschließend flüchteten die Unbekannten.

Die Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 18 Jahre, dunkel gekleidet mit Kapuzenpulli und Rucksack.

Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

1759 – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (31.07.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer ein Auto auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße.

Gegen 08.00 Uhr stellte ein 32-jähriger Mann sein Auto auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 18.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte stellte er Beschädigungen fest. Der bislang unbekannte Autofahrer hatte sich offenbar entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun u.a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1760 – Ladendiebstahl

Göggingen – Am gestrigen Mittwoch (31.07.2024), gegen 13.45 Uhr entwendete ein 30-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Bergiusstraße. Der Mann führte bei dem Diebstahl ein Messer mit sich.

Die Polizei führte eine erkennungsdienstliche Behandlung bei dem 30-Jährigen durch und stellte das mitgeführte Messer sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl mit Waffen gegen den 30-jährigen Mann.

1761 – Diebstahl eines Mopeds – Täter festgenommen

Innenstadt – Am Mittwoch (31.07.2024) entwendeten ein 14-Jähriger und ein 39-Jähriger einen Roller am Proviantbach. Die Polizei nahm die beiden männlichen Personen am Abend fest.

Am gestrigen Abend kontrollierten Einsatzkräfte die beiden männlichen Personen auf dem Roller in der Derchinger Straße. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Roller am Nachmittag entwendet wurde. Die Polizei nahm den 14-Jährigen und den 39-Jährigen fest und stellte den Roller sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 39-Jährigen und übergaben den 14-Jährigen an dessen Erziehungsberechtigten.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl eines Rollers gegen den 16- und 39-Jährigen.