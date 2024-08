SÖCHTENAU, OT UNTERSHOFEN, LRK. ROSENHEIM. Beim Verlassen eines Hauses wurde am Dienstagabend, 30. Juli 2024, ein Tatverdächtiger von couragierten Bewohnern und Nachbarn in Söchtenau beobachtet, verfolgt und schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Wie sich herausstellte, hatte der Tatverdächtige (24) wohl aus einer Wohnung Bargeld und Wertsachen entwendet. Der 24-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.

Am Dienstagabend (30. Juli 2024) beobachteten Bewohner eines Wohnhauses in der Hauptstraße im Söchtenauer Ortsteil Untershofen einen Mann mit Rucksack beim Verlassen einer Wohnung über die Terrassentür. Sie verfolgten den Verdächtigen durch mehrere Gärten in der Nachbarschaft und konnten den Mann schließlich einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die Beamten der Polizeiinspektion Rosenheim stellten fest, dass sich neben diversem Werkzeug auch mutmaßliches Diebesgut im Rucksack befand. Der 24 Jahre alte polnische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen in der betroffenen Wohnung in der Hauptstraße ergaben, dass dort alles durchwühlt und Wertgegenstände sowie ein geringer Bargeldbetrag entwendet worden war. Die Sachbearbeitung wurde inzwischen von den Ermittlern des Fachkommissariats K2 der Kriminalpolizei Rosenheim übernommen.

Weil der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, wurde er auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein – Zweigstelle Rosenheim – am darauffolgenden Tag dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag und erließ Haftbefehl. Der 24-Jährige kam unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.