1200. Handel mit Betäubungsmitteln; ein Tatverdächtiger festgenommen – Landkreis München

Aufgrund von Erkenntnissen der Münchner Kriminalpolizei gab es Hinweise, dass ein 21-Jähriger, mit Wohnsitz im Landkreis München, aus der Wohnung heraus Betäubungsmittel verkaufen soll.

Das Kommissariat 82 hat über die Staatsanwaltschaft München I einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 21-Jährigen beantragt, welcher vom Amtsgericht erlassen wurde. Im Rahmen der am Montag, 29.07.2024, durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten eine größere Menge Betäubungsmittel (Ecstasy, Ketamin, LSD und Amphetamin) und Bargeld im vierstelligen Bereich auffinden. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Dienstag, 30.07.2024, wurde durch den Ermittlungsrichter Haftbefehl erlassen. Gegen ihn wird jetzt wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Das Kommissariat 82 (Rauschgiftdelikte) führt die weiteren Ermittlungen.

1201. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad; vier Personen verletzt – Obermenzing

Am Mittwoch, 31.07.2024, gegen 10:30 Uhr, fuhr eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München, mit einem Kymco Kleinkraftrad auf der Pippinger Straße in Richtung Mühlangerstraße.

Ein Fahrzeug hinter der Kleinkraftradfahrerin fuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw. Mit im Pkw befand sich eine ebenfalls 32-Jährige mit Wohnsitz in München als Beifahrerin.

Als die 30-Jährige mit dem Kleinkraftrad an der Kreuzung zur Schöppingstraße in diese links einbiegen wollte, reduzierte sie ihre Geschwindigkeit. Der 32-Jährige beschleunigte daraufhin seinen Pkw stark und setzte zum Überholen des vor ihm fahrenden Pkw an, welcher ebenfalls abbremste.

Die 30-Jährige war bereits in den Kreuzungsbereich eingefahren, als es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierdurch wurde die 30-Jährige auf einen Grünstreifen geschleudert, während der 32-Jährige nach links abgelenkt wurde. Hier überfuhr er ein Verkehrszeichen und durchbrach einen Bauzaun, ehe er auf einer Baustelle zum Stehen kam.

An der Baustelle befand sich zu dieser Zeit ein 32-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Deggendorf, der auf einem MAN Lkw Entladetätigkeiten durchführte. Er wurde durch den durchbrochenen Bauzaun leicht getroffen.

Alle vier Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Die 30-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kleinkraftrad wurde leicht, der Pkw des 32-jährigen, der Bauzaun und das Straßenschild schwer beschädigt.

Während der Unfallaufnahme musste die Pippinger Straße beidseitig für rund zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen, von denen auch die Linienbusse betroffen waren.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1202. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf; Festnahme eines Tatverdächtigen – Laim

Am Mittwoch, 31.07.2024, gegen 11:00 Uhr, erhielt ein 80-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser informierte ihn, dass seine Ehefrau einen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution hinterlegt werden müsse. Der 80-Jährige erkannte den Betrugsversuch und vereinbarte zum Schein einen Treffpunkt zur Geldübergabe. Anschließend verständigte er die Polizei.

Kurze Zeit später holte ein 17-Jähriger mit polnischer Staatsangehörigkeit am vereinbarten Übergabeort das fingierte Geldpaket ab. Er wurde daraufhin durch eine zivile Streifenbesatzung der Münchner Polizei vorläufig festgenommen.

Der 17-Jährige versuchte sich der Festnahme zu entziehen, wodurch ein Polizeibeamter und der 17-Jährige verletzt wurden. Der Beamte wurde im Krankenhaus versorgt. Der 17-Jährige benötigte laut eigenen Aussagen keinen Arzt.

Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde der 17-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Das Kommissariat 61 (Organisierter Callcenterbetrug) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1203. Größere Polizei-Übung an einer Schule – Unterschleißheim

Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, übt die Polizei München regelmäßig auch außerhalb der eigenen Liegenschaften.

Daher findet während der Schulferien im Schulgebäude der Therese-Giehse-Realschule vom 6. bis 9. August 2024, jeweils von 8 - 12 Uhr, ein Einsatztraining der Polizeiinspektion 48 (Oberschleißheim) statt.

Die Schule ist aufgrund der Sommerferien geschlossen. Die Polizei wird mit zahlreichen Polizeibeamten sowie Fahrzeugen vor Ort sein.

Es kann daher auch im Nahbereich zu wahrnehmbaren Knall-/Schussgeräuschen und (Hilfe-)Schreien von Statisten kommen. Schülerinnen und Schüler sind an der Übung nicht beteiligt. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Ferner ist auch nicht mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

1204. Handel mit Betäubungsmitteln; ein Tatverdächtiger festgenommen – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 28.07.2024, gegen 10:30 Uhr, konnte eine zivile Polizeistreife zufällig ein Betäubungsmittelgeschäft zwischen zwei Personen beobachten. Bei einer daraufhin durchgeführten Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass ein 48-jähriger Käufer mit Wohnsitz in München von einem 37-jährigen Verkäufer mit türkischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet Kokain erworben hat. Anschließend wurden beide Personen vorläufig festgenommen.

Beim 37-Jährigen konnte Bargeld im dreistelligen Bereich, eine elektronische Feinwaage sowie Heroin und Kokain aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Der 48-Jährige wurde aufgrund unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln angezeigt und nach Beendigung der Sachbearbeitung von der Polizeiinspektion 11 aus entlassen.

Der 37-Jährige wurde festgenommen und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Das Kommissariat 83 (Rauschgiftdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1205. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Trambahn; eine Person verletzt – Laim

Am Mittwoch, 31.07.2024, gegen 17:15 Uhr, befand sich eine 61-Jährige mit Wohnsitz in München als Fußgängerin in der Agnes-Bernauer-Straße.

Zeitgleich fuhr ein 63-jähriger Trambahnfahrer auf den Gleisen der Agnes-Bernauer-Straße stadtauswärts.

Anschließend überquerte die 61-Jährige die Fahrbahn in Richtung Fürstenrieder Straße. Trotz Warnsignal und einer sofort eingeleiteten Notbremsung des Trambahnfahrers kam es zum Zusammenstoß.

Durch den Zusammenstoß wurde die 61-Jährige leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Straßenbahnfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Während der Unfallaufnahme musste der betroffene Gleisabschnitt für ca. eine Stunde gesperrt werden und es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1206. Einbruch in Gewerbebetrieb – Moosach

Zwischen Dienstag, 30.07.2024, 21:00 Uhr und Mittwoch, 31.07.2024, 09:00 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in einen Gewerbebetrieb in Moosach ein. Der Täter gelangte über einen frei zugänglichen Hinterhof in das Geschäftsgebäude, in welchem sich ein Gewerbe befindet.

Dort entwendete der Täter Bargeld aus einer verschlossenen Kasse und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dachauer Straße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1207. Terminhinweis: Schwabinger Präventionstag und Sommerfest Münchner Blaulicht e.V.

Am Samstag, 03.08.2024, veranstalten die Polizeiinspektion 13 (Schwabing) und Münchner Blaulicht - Polizeiverein für Prävention und Bürgerbegegnungen e.V. einen Aktionstag unter dem Motto „Hand in Hand für Münchens Sicherheit“!

Ab 11:00 Uhr wird folgendes Programm angeboten:

• Beratung zu Themen der polizeilichen Prävention, insbesondere Jugendschutz

• Ausstellung von Polizeifahrzeugen und Pferden der Reiterstaffel des Polizeipräsidiums München

• Virtuelle Führung durch das Polizeimuseum.

Außerdem stehen die anwesenden Polizeibeamten für Fragen, Wünsche und Anregungen der Bürger zur Verfügung.

Im Anschluss (von 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr) lädt der Polizeiverein Münchner Blaulicht e.V. seine Nachbarn und Schwabinger Bürger zu einem Sommerfest am Bonner Platz ein.

Neben einer Führung durch die Vereinsräumlichkeiten wird über die Vereinsarbeit u.a. mit Vorträgen und Filmen informiert.

Für das leibliche Wohl und eine musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Auf der Grünfläche vor dem Vereinsheim wird ein kleiner Biergarten mit einem Essens- und Getränkestand aufgebaut.

Bei schlechtem Wetter verschiebt sich die Veranstaltung um eine Woche auf Samstag, 10.08.2024. In diesem Sinne hoffen wir auf zahlreiche Besucher, gutes Wetter und eine noch bessere Stimmung.