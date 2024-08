Exhibitionist tritt Frau entgegen - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Am Mittwochabend trat ein bislang unbekannter einer Frau entgegen und entblößte sich vor ihr. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen.

Die Frau war am Mittwoch, gegen 19:30 Uhr, im Bereich der Kleinen Schönbuschallee unterwegs und ging durch eine dortige Unterführung. Nachdem sie diese passiert hatte, sah sie im Gebüsch einen Mann stehen, der sein Geschlechtsteil entblößt hatte.

Die Frau entfernte sich direkt und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Die gesuchte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich

circa 180 cm groß

etwa 40 Jahre alt

Dunkle Kleidung

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen zur Identität des Mannes übernommen und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Kontrollaktion der Verkehrspolizei - Mehrere Verstöße festgestellt

BAYERISCHER UNTERMAIN. Am Dienstagvormittag führte die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg eine großangelegte Kontrollaktion an der A3 durch. Fahrzeuge und Fahrzeugführer wurden hierbei insbesondere auf ihre Verkehrstüchtigkeit überprüft. In mehreren Fällen mussten die Beamten einschreiten und zum Teil die Weiterfahrt unterbinden.

Kontrollstelle auf Gelände der Verkehrspolizei

Die von langer Hand geplante Kontrollaktion des Straßenverkehrs fand in der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr auf dem Gelände der Dienststelle in Hösbach statt. Neben mobilen Kontrollen haben die Beamten auf dem dortigen Parkplatz eine Kontrollstelle eingerichtet. Durch die Streifen wurden im Zeitraum eine Vielzahl von Verkehrskontrollen durchgeführt und hierfür auch die dortige Schwerlastwaage genutzt.

Die Beamten konnten hierbei ein Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie zwei Drogenfahrten feststellen und zur Anzeige bringen. Zudem wurden unter anderem mehrere Ladungsverstöße festgestellt.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

„Die Unfallzahlen zeigen, wer sich berauscht hinter das Steuer setzt, gefährdet sich und andere und das ist nicht hinnehmbar! Für mich steht es außer Frage, dass wir dem entgegenwirken verstärkt auf gezielte Kontrollen und Aufklärung setzen.“ (Detlev Tolle, Polizeipräsident)

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Im Zeitraum von Dienstag, 16:45 Uhr, bis Mittwoch, 08:15 Uhr, wurde die Fassade der Pestalozzischule mit mehreren Graffitis besprüht.

JOHANNESBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes wurden im Bereich des Kirchplatzes mehrere Blumenkübel, der Gehweg und die Bushaltestelle mit Farbe besprüht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT WASSERLOS, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum vom 06. Bis 28. Juli wurde in der Bezirksstraße ein geparkter Pkw mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

NIEDERNBERG, LKR. MLTENBERG. Am Mittwoch, zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr, wurde im Bereich des Honisch Beach ein Motorrad der Marke KTM entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

FAULBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Montag und Mittwoch wurden vor einem Bistro in der Hauptstraße mehrere Lichterketten, Windlichter und Gartenfackeln entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.