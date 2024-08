WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch mussten mehrere Wohnungen aufgrund eines Gasgeruches geräumt werden. Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Es wurde niemand verletzt.

Am Mittwochabend, gegen 22:15 Uhr, meldete eine Anwohnerin in der Karmelitenstraße den Geruch von Gas. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort. Diese stellten fest, dass der laufende Motor eines in einer Garage geparkten Fahrzeuges für den Geruch verantwortlich war. Der Besitzer des Fahrzeuges hatte den Motor unbeabsichtigt laufen lassen.

Aufgrund der entstandenen Gase wurden die Anwohner der Karmelitenstraße sowie der Straße „Innerer Graben“ dazu aufgefordert ihre Wohnungen zu verlassen und sich zu einer Sammelstelle zu begeben. Nachdem die Feuerwehr die Wohnungen gelüftet und den CO-Wert gemessen hatte, durften alle Anwohner kurz nach Mitternacht wieder in ihre Wohnungen zurück. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.