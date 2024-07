Einbruch in Doppelhaushälfte - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben die Urlaubsabwesenheit von Hausbesitzern genutzt, um sich gewaltsam Zugang zu einer Doppelhaushälfte zu verschaffen. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach stiegen die unbekannten Täter im Zeitraum von Samstag, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 13:00 Uhr, gewaltsam in das Haus in der Karl-Junker-Straße ein und durchwühlten dort die Räumlichkeiten. Eine Familienangehörige, die in der Abwesenheit der Bewohner nach dem Rechten sah, stellte den Einbruch fest und verständigte umgehend die Polizei. Die Täter konnten Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe erbeuten.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen.

Möglicherweise sind Personen auf entsprechenden Lärm oder verdächtige Personen aufmerksam geworden.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck.

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 0931/457-1830 Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Reifensätze entwendet - Zeugen gesucht

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte gelangten in der Nacht von Montag auf Dienstag auf das Gelände eines Automobilhändlers und haben mehrere Reifensätze entwendet. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kripo Aschaffenburg geführt.

Dem Sachstand nach gelangten die Täter gelangten über den Zaun auf das Firmengelände im Kreuzäcker-Ring und entwendeten die Autoreifen im Wert von mehreren tausend Euro. Für den Abtransport haben die Täter vermutlich ein größeres Fahrzeug verwendet.

Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugenaufrufe unter 06021/857-1733.

Sachbeschädigung an Wohnhaus - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / GAILBACH. In der Nacht zum Dienstag hat ein unbekanntes Pärchen an einem Wohnhaus randaliert. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugen.

Das Pärchen befand sich in der Nacht, gegen 01:15 Uhr, an dem Wohnanwesen on der Dörmorsbacher Straße und riss den dortigen Briefkasten aus der Wand. Im Anschluss flüchteten die Beiden zu Fuß.

Sie können wie folgt beschrieben werden:

weiblich, ca. 170cm groß, blonde Haare mit Zopf, weißes Oberteil, helle Hose, am rechten Oberarm und in der Ellenbogenbeuge ein Tattoo

männlich, schlank, ca. 180 cm groß, hatte kurze dunkle Haare und trug einen Kapuzenpulli und eine helle Hose.

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag, 18:30 Uhr, und Dienstag, 10:15 Uhr, sind Unbekannte in ein Gartenhaus in der Mollebuschallee eingestiegen und haben eine Getränkeflasche entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Montag, 13:00 Uhr, und Dienstag, 17:00 Uhr, wurde vor der City-Galerie ein Rennrad der Marke K2 entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Vor der Waldseehalle in der Hanauer Landstraße wurde am Montag, zwischen 18:30 Uhr und 21:15 Uhr, ein Trekkingrad der Marke Rabeneick entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

SCHNEEBERG, OT ZITTERFELDEN, LKR. MILTENBERG. Am Montag, zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr, wurde auf der Straße in Richtung Hettingenbeuren ein Weidezaun sowie ein Maisfeld durch ein unbekannte Fahrzeug beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.