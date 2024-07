BERGRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT. Schwere Verletzungen fügte am Mittwochvormittag ein 49-Jähriger seiner geschiedenen Ehefrau auf offener Straße zu. Anschließend sperrte er sie in den Kofferraum seines Seats und fuhr davon. Ein aufmerksamer Zeuge hatte sofort die Polizei informiert und ermöglichte damit die schnelle Festnahme des Tatverdächtigen.

Der Zeuge hatte gegen 06:15 Uhr den Notruf der Polizei gewählt und mitgeteilt, dass er in der Schweinfurter Straße eine tätliche Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau beobachten konnte. Anschließend legte der Täter die 51-Jährige in den Kofferraum seines Seat Ibiza und fuhr davon. Der Zeuge handelte geistesgegenwärtig, folgte dem Auto mit seinem Fahrzeug und gab fortlaufend den Standort an den Polizeinotruf weiter. Dank dieser Hinweise konnte die Polizei knapp sieben Minuten nach dem Notruf den 49-jährigen Tatverdächtigen in der Carl-Zeiß-Straße in Schweinfurt anhalten und vorläufig festnehmen. Im Kofferraum lag die schwer verletzte 51-jährige Exfrau, die nach der medizinischen Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus kam.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm sofort die weiteren Ermittlungen hinsichtlich eines versuchten Tötungsdelikts und führte am Fahrzeug sowie am Tatort in Bergrheinfeld umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung durch. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt hat die Vorführung des Verdächtigen beim Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage angeordnet.