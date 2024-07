1194. Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer – Milbertshofen

Am Dienstag, 30.07.2024, gegen 07:30 Uhr, fuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem KTM, Kraftrad auf der Hufelandstraße stadtauswärts.

An einer Verkehrsinsel überholte er einen Linienbus und beschleunigte danach so stark, dass sein Vorderrad abhob und er gegen ein Verkehrszeichen fuhr und stürzte.

Durch den Sturz verletzte sich der 24-Jährige schwer und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Schadenshöhe liegt bei einem vierstelligen Betrag.

Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1195. Größerer Rettungseinsatz aufgrund einer Person im Wasser – Englischer Garten

Am Dienstag, 30.07.2024, gegen 17:30 Uhr, wurde der Polizei telefonisch durch einen Zeugen mitgeteilt, dass sich eine Person im Bereich des Eisbachs am Tucherpark im Wasser befindet und aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Wasser kommen solle. Außerdem wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert.

Die eintreffenden Polizeibeamten konnten einen Mann am Ufer des Eisbachs (28 Jahre mit Wohnsitz in München) antreffen, bei dem es sich um den Begleiter der noch im Wasser befindlichen Person handelte. Beide befanden sich zuvor im Eisbach, als der Verunglückte auf Höhe des Tucherparks von einer Wasserwalze unter Wasser gedrückt wurde, während der 28-Jährige sich selbständig aus dem Wasser retten konnte.

An der Brücke vor dem Tivolikraftwerk konnte die verunglückte Person regungslos im Wasser treibend gesichtet und durch mehrere Zeugen an Land gebracht werden. Es wurden sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Einsatz waren zahlreiche Polizeibeamte, die Reiterstaffel der Münchner Polizei sowie ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1196. Räuberische Erpressung; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Thalkirchen

Am Montag, 29.07.2024, gegen 21:00 Uhr, befanden sich zwei 20-Jährige mit Wohnsitz in München auf einer Parkbank in der Wolfratshauser Straße / Noestraße. Hier kamen zwei unbekannte Jugendliche auf sie zu und forderten Geld. Dabei hatte einer der beiden Jugendlichen ein Messer in der Hand und drohte damit, währenddessen er die mitgeführte Bauchtasche von einem der beiden 20-Jährigen nach Geld durchsuchte. Da kein nennenswertes Diebesgut aufgefunden werden konnte, entfernten sich die beiden Jugendlichen ohne Tatbeute.

Im Rahmen der eingeleiteten Sofortfahndung konnten zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um einen 16- und 18-Jährigen, beide mit Wohnsitz in München. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurden beide wieder von einer Polizeiinspektion aus entlassen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1197. Brand an einer Gleisbaumaschine – Oberhaching

Am Mittwoch, 31.07.2024, gegen 04:35 Uhr, verständigte ein Passant über den Notruf die Polizei und informierte über einen Brand einer Gleisbaumaschine, welche auf den Bahngleisen in Oberhaching auf Höhe des Grünwalder Wegs stand. Die ebenso verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Eurobereich.

Die Brandfahnder des Kommissariats 13 (Branddelikte) rückten zum Tatort aus und übernahmen die Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Linienstraße, Grünwalder Weg und Franz-Josef-Strauß-Straße (Oberhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1198. Einbruch in Reihenhaus – Landkreis München

Am Sonntag, 28.07.2024, zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr, kam es im Münchner Landkreis (Unterhaching) zu einem Einbruch in ein Reihenhaus durch einen oder mehrere unbekannte Täter. Diese verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt, bevor sie die Räumlichkeiten nach Beute durchsuchten. Es wurden diverse Wertgegenstände in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet.

Der oder die Täter flüchteten unerkannt mit der Tatbeute.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der St.-Alto-Straße, Münchner Straße und Nordstraße (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Insbesondere Anwohner in diesem Bereich, welche über Überwachungskameras verfügen werden gebeten, diese zu sichten und bei entsprechender Wahrnehmung das Kommissariat 53 zu verständigen.

1199. Einbruch in Restaurant – Westend

Von Montag, 29.07.2024, 23:00 Uhr, auf Dienstag, 30.07.2024, 14:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Restaurant im Westend ein.

Dort entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

Der oder die unbekannten Täter entfernten sich im Anschluss unerkannt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Tulbeckstraße, Parkstraße und Gollierstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.