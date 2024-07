ERLABRUNN, LKR. WÜRZBURG. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Zellingen und Erlabrunn gekommen. Ersten Zeugenaussagen nach überholte ein 59-jähriger Motorradfahrer einen Kleintransporter und kollidierte mit einem entgegenkommenden Toyota. Der Zweiradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.



Dem gegenwärtigen Sachstand nach fuhr der 59-Jährige gegen 17:45 Uhr auf der Staatsstraße von Zellingen in Richtung Erlabrunn. Zwischen den beiden Ortschaften überholte er einen Kleintransporter und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Toyota zusammen. Dabei erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Der 60-jährige Fahrer des Autos sowie seine 63-jährige Beifahrerin erlitten leichtere Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.



Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Würzburg-Land. Dabei wird sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg von einem Unfallgutachter unterstützt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Abschleppung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn war die Straße in beide Fahrtrichtungen bis gegen 22:00 Uhr gesperrt. An der Unfallörtlichkeit befanden sich die regionalen Feuerwehren, der Rettungsdienst mit Notarzt, die Straßenmeisterei sowie mehrere Streifen der Polizei.