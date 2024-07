BETZIGAU. Eine 45-Jährige lernt einen angeblichen Bauleiter auf einer Onlineplattform kennen und wird von ihm um einen mittleren fünfstelligen Betrag gebracht. Die Polizei warnt vor der als Liebesbetrug bekannten Masche und gibt Tipps, wie Sie sich richtig verhalten.

Love Scamming | Die Masche der Täter

Auf der Suche nach der großen Liebe versuchen viele über das Internet andere kennenzulernen. Das machen sich auch Betrüger zu Nutze. Ist ein Kontakt über soziale Netzwerke und Messengerdienste erst einmal hergestellt, werden Sie im Internet oder am Telefon mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit überhäuft – und zwar einzig und allein mit dem Ziel, Ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Oft haben die Täter vorher über viele Wochen hinweg ernsthaftes Interesse an ihrer Online-Bekanntschaft vorgetäuscht. Aus diesem Grund fällt es Betroffenen oft nicht schwer, einer ersten Geldforderung nachzukommen. Seinem Partner oder der Partnerin würden die meisten schließlich auch Geld leihen. Doch das ist oft der Anfang von weiteren Geldforderungen oder Bitten um finanzielle Gefallen.

Plötzlich gibt es Schwierigkeiten mit der Einreise, dem Pass, einer Autopanne, einem Überfall oder Diebstahl der Kreditkarte, einem Krankenhausaufenthalt oder vielem anderen mehr – die Betrüger brauchen dringend schnelles Geld und Sie sind die einzige Hoffnung.

In vielen Fällen operieren die Täter aus dem Ausland.

Der aktuelle Fall aus Betzigau

BETZIGAU. Eine 45-jährige Frau lernte den unbekannten Täter Ende April auf einer Dating-Plattform kennen. Im weiteren Verlauf chatteten und telefonierten die Beiden miteinander. Der unbekannte Täter gab sich als Leiter eines Bauprojektes in Syrien aus. Zunächst gestattete der unbekannte Täter der Geschädigten Zugriff auf sein Konto, damit sie für ihn Überweisungen tätigen konnte, weil er angeblich schlechtes Internet hätte. Irgendwann konnte die Geschädigte keine Überweisungen mehr von seinem Konto tätigen. Der unbekannte Täter bat sie, diverse Bezahlungen von ihrem Konto vorzunehmen, um seine Mitarbeiter zu bezahlen. Im weiteren Verlauf wollte der unbekannte Täter nach Hause reisen und gab an, dass er aufgrund eines Unfalls im Krankenhaus sei. Die Behandlung müsse er in bar bezahlen, weshalb ihm die Geschädigte erneut finanziell aushalf. Nach der Fortsetzung seiner Reise wurde er in Griechenland verhaftet. Die angebliche Rechnung für das Krankenhaus und die Kaution für die Haftung überwies die Geschädigte. Sie nahm hierfür zwei Kredite auf. Insgesamt überwies die Geschädigte einen mittleren fünfstelligen Betrag, bevor sie erkannte, dass es sich um einen Betrug handelte. (PI Kempten)

Zahlen im Bereich des PP Schwaben Süd/West

Im letzten Jahr registrierte die Polizei im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West 58 erfolgreiche Fälle der Betrugsmasche „Love-Scamming“. Die Betrüger erzielten dabei eine Summe von über zwei Millionen Euro. Im laufenden Jahr wurden der Polizei bereits 36 Fälle mit einer Schadenssumme von knapp 500.000 Euro zur Anzeige gebracht.

Im Landkreis Oberallgäu wurden im Jahr 2023 13 erfolgreiche Fälle von Love-Scamming angezeigt. Im laufenden Jahr sind es bislang zehn Fälle.

So schützen Sie sich!

Seien Sie bei neuen Kontakten vorsichtig: Um nicht Opfer von Love-Scamming zu werden, sollten Sie bei jeder Kontaktaufnahme von Unbekannten über das Internet oder über Messenger-Dienste grundsätzlich misstrauisch zu sein. Achten Sie auf Ungereimtheiten und Widersprüche und lassen Sie sich von fadenscheinigen Ausreden und Erklärungen nicht blenden.

Überweisen Sie grundsätzlich kein Geld an Menschen, die Sie nie persönlich kennengelernt oder gesehen haben! Machen Sie geleistete Zahlungen, wenn noch möglich, sofort rückgängig

Seien Sie misstrauisch, wenn ein persönliches Treffen immer wieder verschoben wird!

Erstatten Sie Anzeige: Sollten Sie in eine solche Situation geraten, wenden Sie sich umgehend an die Polizei

Im Notfall wählen Sie den Notruf 110!

(PI Kempten)

