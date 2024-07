REGENSBURG. Noch diese Woche ist es so weit: Das Polizeipräsidium Oberpfalz öffnet am kommenden Sonntag, 04. August anlässlich seines 15-jährigen Bestehens allen interessierten Besuchern seine Türen. Von 10:00 – 16:00 Uhr können Groß und Klein die Oberpfälzer Polizei auf dem Behördenareal in der Bajuwarenstraße 2c in Regensburg hautnah erleben und einen Einblick in die Vielfältigkeit des Polizeiberufes erhalten.

Die letzten Vorbereitungen für den anstehenden Tag der offenen Tür laufen im Polizeipräsidium in Regensburg auf Hochtouren. 15 Jahre nach der Polizeiorganisationsreform im Jahr 2009, putzt sich das Polizeipräsidium Oberpfalz mit all seinen verschiedenen Bereichen nun heraus, um den Bürgerinnen und Bürgern am Sonntag, 04. August ein möglichst abwechslungsreiches Rahmenprogramm zu bieten.

Nach einer kurzen Eröffnung durch den Polizeipräsidenten Thomas Schöniger können die Besucher unter anderem bei einer Führung durch die Einsatzzentrale einen Blick hinter die Kulissen des Notrufes „110“ werfen. Bei dem Besuch einer Polizeizelle im neuen Trainingszentrum oder dem Probesitzen in einem der Dienstwägen, wird den Gästen ein Einblick in den polizeilichen Alltag gewährt.

Sowohl die Diensthundeführer mit ihren Vierbeinern, die Polizeireiter hoch zu Ross als auch die Spurensicherer der Kriminalpolizei zeigen, wie groß die Bandbreite der polizeilichen Arbeit ist.

An über 30 weiteren Stationen stehen interne und externe Akteure mit einem breitgefächerten Angebot an Präventionsständen, Simulatoren, Mit-Mach-Stationen und vielem mehr bereit.

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Ein besonderes Highlight stellt die Vorführung des Spezialeinsatzkommandos aus Nürnberg dar. Mit der Unterstützung eines Polizeihubschraubers macht sich das SEK Nordbayern auf dem Gelände des Polizeipräsidiums auf Verbrecherjagd. Ob es Ihnen gelingen wird den Täter zu fassen? Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst!



Einen kleinen Vorgeschmack auf die spektakuläre Vorführung des Spezialeinsatzkommando liefert der unten stehende Trailer.

Alle weiteren Informationen, was Sie am Sonntag erwartet und wie Sie am besten zu uns kommen, erfahren Sie rechts unter dem Reiter Anfahrt & Parken.

Insbesondere möchten wir auch auf den kostenlosen Shuttle-Service hinweisen. Dieser pendelt zwischen dem gleichzeitig stattfindenden Kinderbürgerfest, dem Hauptbahnhof und dem Polizeipräsidium Oberpfalz.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz freut sich sehr auf Ihr Kommen!